Meilleure imprimante pour smartphone : quel modèle acheter en 2024 ?

Les smartphones, avec leurs appareils photo toujours plus performants, ont transformé notre manière de capturer nos souvenirs. Et les imprimantes pour smartphone sont des accessoires compacts et légers qui permettent justement d’imprimer vos clichés préférés pour les garder près de vous. Découvrez notre sélection des meilleures imprimantes pour smartphones.

Notre top 3 des meilleures imprimantes pour smartphones

À l’ère du numérique où les smartphones sont devenus de véritables appareils photo de poche, immortalisant chaque instant avec une précision et une qualité étonnantes, l’impression n’a pas perdu de sa pertinence. Les imprimantes pour smartphone incarnent cette évolution à la perfection, offrant une solution compacte et pratique pour transformer les souvenirs numériques en objets tangibles.

Compactes, légères, et très faciles à utiliser, ces petites merveilles technologiques permettent d’imprimer des clichés directement depuis votre téléphone. Grâce à des géants de l’industrie comme Canon et Fujifilm, qui se trouvent sur le devant du marché avec leurs modèles performants, vous pouvez emporter ces gadgets partout avec vous. En somme, les imprimantes portables pour smartphone réconcilient le charme intemporel des photos papier avec la commodité de la technologie moderne. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles.

Kodak Step Instant Printer, L’imprimante pour smartphone au meilleur prix

Kodak Step Instant Printer L'imprimante pour smartphone au meilleur prix

On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Imprime aussi les photos postées sur les réseaux sociaux

Imprime aussi les photos postées sur les réseaux sociaux Facile à utiliser

Facile à utiliser Coût par impression bas On n’aime pas Charge micro-USB obsolète

Kodak, une marque historiquement reconnue dans le domaine de la photographie instantanée, étend son expertise au marché des imprimantes portables avec la Kodak Step Instant Printer. Ce modèle se distingue par sa facilité d’utilisation grâce à une application mobile dédiée intuitive et pratique. Ce modèle, disponible tant pour les utilisateurs d’Android que d’iOS, permet d’imprimer des photos stockées sur un smartphone ou publiées sur les réseaux sociaux. L’imprimante Step Instant Printer utilise la technologie Zink sans encre, offrant des impressions de qualité sans se soucier des cartouches.

Malgré son port de recharge microUSB considéré comme obsolète, cette imprimante compacte se présente comme une option attrayante et abordable pour ceux qui cherchent à matérialiser leurs souvenirs numériques avec facilité et à un coût par photos avantageux. Aussi, la Kodak Step Instant Printer offre un bon rapport qualité/prix dans le segment des imprimantes photo portables.

Elle imprime bien, bénéficie d’une connectivité Bluetooth pratique et de coûts d’exploitation très compétitifs. Elle se démarque aussi par sa portabilité et sa simplicité d’utilisation. Elle se positionne comme une partenaire idéale pour les smartphones, alliant technologie et praticité pour immortaliser et partager les moments précieux de votre vie.

Xiaomi Mi Portable, compacte et abordable

Xiaomi Mi Portable Compacte et abordable

On aime Son prix attractif

Son prix attractif Son format compact

Son format compact Sa facilité d'utilisation

Sa facilité d'utilisation Nombreuses fonctionnalités On n’aime pas Autonomie limitée

Autonomie limitée Qualité d'impression un peu en deçà de la concurrence

Xiaomi continue de se distinguer sur le marché des nouvelles technologies par son habileté à proposer des appareils à des prix compétitifs. Et son imprimante pour smartphone Mi Portable ne fait pas exception. Ce modèle s’appuie sur la technologie Zink sans encre et promet une expérience utilisateur très facile. Elle se marie parfaitement avec l’application Mi Home, permettant une édition facile des clichés avant impression.

Bien que le rendu des couleurs puisse souffrir de la comparaison avec des modèles plus onéreux, son attrait réside dans son coût d’acquisition et d’utilisation avantageux, ainsi que dans des fonctionnalités innovantes telles que la création de “photos vidéo”. Compacte, cette imprimante se met facilement dans une poche.

En dépit d’une autonomie et d’une qualité d’impression qui peut paraître limitées face à des géants comme Fujifilm ou Canon, la Xiaomi Mi Portable Photo Printer se distingue par son prix extrêmement attractif et sa facilité d’usage. Son design sobre et sa légèreté, combinés à une panoplie de fonctionnalités disponibles, en font une option séduisante pour ceux qui cherchent à imprimer leurs souvenirs numériques sans se ruiner.

Fujifilm Instax Square Link, pour de belles photos carrées

Fujifilm Instax Square Link Pour de belles photos carrées

On aime Format carré et qualité d'impression

Format carré et qualité d'impression Nombreuses options d'édition

Nombreuses options d'édition Port USB-C

Port USB-C Impression rapide

Impression rapide Belle autonomie On n’aime pas Recharges assez chères

La Fujifilm Instax Square Link, successeur de la célèbre Instax Share SP-3, apporte une touche de nostalgie avec son format carré rappelant les polaroids classiques. Grâce à sa connexion Bluetooth et à une application mobile riche en fonctionnalités, cette imprimante permet une personnalisation poussée des photos. La qualité d’impression, notamment en sélectionnant le mode “riche”, produit des couleurs vives et fidèles. Compacte et rechargeable via USB-C, la Square Link est conçue pour la mobilité et promet presque 100 impressions par charge. Attention cependant, sachez que le coût des recharges de papier photo est assez élevé.

Cette imprimante pour smartphone se distingue non seulement par sa facilité d’utilisation et sa portabilité mais aussi par son interface intuitive qui rend l’édition des photos simple et amusante. L’Instax Square Link encourage d’ailleurs l’exploration créative à travers ses multiples options. Notez que les photos sont imprimées au format carré, chaque tirage faisant environ 6 centimètres. Bien que le rendu des impressions en mode “couleurs riches” soit particulièrement séduisant, la qualité peut varier avec d’autres réglages. Cela signifie qu’il vous faudra expérimenter divers réglages pour obtenir le résultat désiré. Enfin, sachez que malgré son coût initial abordable, le prix des recharges peut vite s’accumuler, ce qui est un point à considérer pour les utilisations intensives.

Polaroid Hi-Print, l’imprimante smartphone riche en fonctionnalités

Polaroid Hi-Print L'imprimante smartphone riche en fonctionnalités

On aime La qualité de l'impression

La qualité de l'impression Son format compact

Son format compact Son application complète et intuitive

Son application complète et intuitive Film résistant à l’eau On n’aime pas Recharges de papier chères

Recharges de papier chères Bruyante

Polaroid, un nom synonyme de photographie instantanée dans l’esprit de nombreuses personnes, propose sa Hi Print, une imprimante pour smartphone qui utilise la sublimation thermique pour une qualité d’impression bien supérieure à la concurrence. Compacte et dotée d’un design distinctif arborant le célèbre bandeau arc-en-ciel de la marque, cette imprimante se connecte facilement à votre smartphone via une application dédiée, permettant l’impression de clichés pris directement depuis l’appareil ou partagés sur les réseaux sociaux. La Polaroid Hi Print se distingue par la netteté et la précision de ses impressions, rendant chaque photo vivante grâce à des couleurs éclatantes et des détails fins. Malgré son coût d’achat et le prix des recharges de papier photo, cette imprimante portable est une option intéressante pour ceux qui privilégient la qualité et la facilité d’utilisation.

Elle permet d’imprimer jusqu’à 20 photos adhésives et de haute qualité sur une seule charge. Grâce à la sublimation thermique, chaque impression révèle des couleurs riches et des détails précis. L’application mobile enrichit cette expérience en offrant des options de personnalisation variées, comme des filtres et des stickers. Point bonus, les photos sont dotées d’un film de protection résistant à l’eau, idéal pour les sorties à la mer. En résumé, la Polaroid Hi Print se présente comme une solution pratique et de haute qualité, bien qu’un investissement initial et continu soit nécessaire.

Canon Selphy CP1500, l’imprimante par sublimation thermique

Canon Selphy CP1500 L'imprimante par sublimation thermique

On aime Bonne qualité d'impression

Bonne qualité d'impression Simple à utiliser

Simple à utiliser Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Coût par impression peu élevé On n’aime pas Prix d'achat un peu élevé

Prix d'achat un peu élevé Peu compacte

La Canon Selphy CP1500 se démarque dans le paysage des imprimantes portables pour smartphone par sa qualité d’impression et sa polyvalence. Cette imprimante par sublimation thermique s’adapte à une variété de dispositifs grâce à sa connectivité WiFi, et elle est également capable d’imprimer des documents officiels tels que des photos de passeport ou de permis de conduire. Bien qu’elle ne soit pas la plus compacte, sa qualité d’impression exceptionnelle et son coût par photo particulièrement compétitif d’une trentaine de centimes seulement en font un choix de premier ordre pour ceux qui souhaitent imprimer leurs souvenirs facilement et sans faire de compromis sur la qualité.

En outre, la Selphy CP1500 se distingue par une application dédiée, Selphy Photo Layout 3.0. Cette dernière propose de nombreuses options de personnalisation allant des motifs à l’ajout de QR Codes, sans oublier une vaste sélection de filtres et de cadres. Cette imprimante donc excelle par sa maîtrise de la sublimation thermique, offrant des couleurs vibrantes et des détails précis qui reflètent fidèlement les images de votre smartphone. Malgré quelques lacunes comme sa taille plus imposante et des bugs occasionnels de l’application, ses avantages, comme l’autonomie remarquable de 72 impressions (avec batterie amovible) et le fonctionnement sur secteur, en font une solution incontournable pour ceux qui recherchent la meilleure qualité d’impression portable sur le marché.

Kodak Dock Plus, pour des photos grand format

Kodak Dock Plus Pour des photos grand format

On aime Format 10×15 cm

Format 10×15 cm Bonne qualité d'impression

Bonne qualité d'impression Belles couleurs

Belles couleurs Papier d'excellente qualité On n’aime pas Impression un peu chère

Impression un peu chère Format peu compact

La Kodak Dock Plus se distingue dans l’univers des imprimantes pour smartphone par sa capacité à imprimer des photos en format 10×15 cm. Elle offre une belle qualité d’impression avec des couleurs nettes et vivantes. Sa taille plus imposante et sa possibilité de la brancher directement le smartphone en plus du ou Bluetooth, la rendent moins nomade que la concurrence. Un point à garder en tête si vous êtes du genre baroudeur. L’ergonomie est simplifiée grâce à un dock permettant de brancher le smartphone. Sachez qu’il existe aussi une application dédiée aux fonctionnalités limitées mais qui offre une solution pratique pour l’impression directe sans fioritures.

Toutefois, la Kodak Dock Plus souffre de quelques inconvénients, notamment sa vitesse d’impression relativement lente, pouvant atteindre deux minutes par photo, et son coût élevé, ce qui peut décourager ceux qui cherchent une solution rapide et économique pour imprimer leurs photos de smartphone. Malgré tout, la qualité du rendu peut pousser les consommateurs les plus exigeants, et ce à la recherche de photos grand format, à envisager ce modèle.

📱 Est-il possible d’imprimer depuis n’importe quel smartphone ?

La plupart des imprimantes portables pour smartphone sont conçues pour être compatibles avec une large gamme de dispositifs mobiles, qu’ils soient sous iOS ou Android. Grâce à des connexions sans fil comme le Bluetooth ou le WiFi, il est généralement possible de relier votre smartphone à l’imprimante sans avoir besoin de câbles. Cependant, il est important de vérifier la compatibilité de votre appareil avec l’imprimante choisie en consultant les spécifications techniques ou l’application dédiée qui accompagne souvent l’imprimante.

🤔 Qu’est-ce que la sublimation thermique ?

La sublimation thermique est une méthode d’impression qui utilise de la chaleur pour transférer de l’encre sur du papier, produisant des images de haute qualité. Cette technique se distingue par sa capacité à créer des impressions durables avec des couleurs vives et des détails précis. Au cours du processus, l’encre passe directement de l’état solide à l’état gazeux, sans passer par une phase liquide, ce qui permet un transfert d’image précis et réduit le risque de bavures. Les imprimantes utilisant cette technologie sont particulièrement prisées pour les photos, grâce à leur rendu couleur et à la longévité des impressions, qui résistent à la décoloration et à l’eau.

💸 Combien coûtent les recharges d’encre ou de papier pour ces imprimantes ?

Le coût des recharges d’encre ou de papier pour les imprimantes pour smartphone peut varier considérablement en fonction du modèle et de la technologie d’impression utilisée. Pour les imprimantes à sublimation thermique et celles utilisant la technologie Zink (Zero Ink), les recharges de papier intègrent souvent l’encre, simplifiant le processus de recharge mais pouvant s’avérer plus coûteux. Les prix des packs de papier photo fluctuent généralement entre 0,50 € et 1 € par feuille, selon la qualité et le format des photos. Il est important de prendre en compte ce coût récurrent lors de l’achat d’une imprimante portable, car il peut significativement impacter le budget d’impression à long terme.

🖨️ Quels sont les principaux critères pour choisir une imprimante pour smartphone ?

Lors de la sélection d’une imprimante pour smartphone, plusieurs critères clés doivent être pris en compte pour assurer une correspondance parfaite avec vos besoins. La qualité d’impression est primordiale, car elle détermine la clarté et la vivacité de vos photos. La compatibilité avec votre smartphone, via Bluetooth ou WiFi, est essentielle pour une connexion fluide. La portabilité et la taille de l’imprimante affectent directement sa facilité d’utilisation en déplacement.

Les options de personnalisation disponibles, souvent via une application dédiée, permettent d’ajouter des filtres, des cadres, ou d’effectuer des retouches avant l’impression. Enfin, le coût d’exploitation, incluant le prix des recharges d’encre ou de papier, est un facteur à considérer pour gérer au mieux votre budget d’impression sur le long terme.

👀 Pourquoi acheter une imprimante photo pour smartphone ?

Acheter une imprimante photo pour smartphone permet de matérialiser instantanément vos souvenirs et de les partager de manière tangible avec vos proches. Dans un monde de plus en plus numérique, posséder une copie physique de moments importants de votre vie ajoute une valeur sentimentale inestimable. Ces imprimantes offrent la flexibilité d’imprimer à tout moment, que vous soyez chez vous ou en déplacement, sans avoir besoin d’une grosse imprimante couteuse.

Elles encouragent également la créativité grâce à diverses fonctionnalités d’édition accessibles via des applications dédiées, permettant de personnaliser vos photos avant l’impression. Enfin, pour les passionnés de scrapbooking ou ceux qui aiment décorer leur espace de vie avec des photos personnelles, une imprimante photo pour smartphone est un outil indispensable pour donner vie à leurs projets créatifs.

