Cette mise à jour désastreuse de MacOS fait buguer votre imprimante

©Linus Mimietz via Unsplash

Malheureusement, une mise à jour d’un système rime parfois avec l’ajout de nouveaux bugs. Apple ne fait pas exception et son système d’exploitation MacOS Sonoma peut être victime de ce phénomène. Évidemment, cela signifie une expérience dégradée ainsi qu’une perte de confiance de la part des utilisateurs.

La mise à jour 14.4 de Sonoma vient tout juste d’être déployée sur les ordinateurs d’Apple, dont les récents MacBook Air M3 mais aussi les MacBook Pro M3. Celle-ci doit améliorer le confort des utilisateurs tout en apportant de nouvelles fonctionnalités bienvenues.

Parmi elles, on peut compter des correctifs de sécurité (64 au total) pour Safari et Messages notamment. D’autres nouveautés plus superflues sont aussi présentes, comme des émojis inédits ou la lecture des transcriptions de podcasts. Cependant, si cette mise à jour est plutôt complète, elle apporte également un nombre substantiel de bugs désagréables pour les usagers.

La mise à jour MacOS Sonoma 14.4 est buguée

Ceux-ci sont au nombre de trois (pour l’instant) et concernent principalement les périphériques connectés aux ordinateurs Apple. Pour être plus précis, ces problèmes impacteraient directement la connexion des hubs USB, des moniteurs mais aussi des imprimantes.

En effet, plusieurs utilisateurs, après avoir installé la mise à jour 14.4, ont rencontré divers bugs . Ainsi, pour certains, il serait impossible de connecter une souris ou un clavier aux ordinateurs via un hub USB. Cela représente un véritable problème sachant que certains appareils portables Apple ne disposent pas de port USB-A pour contourner le problème.

De ce fait, ce bug vient handicaper directement les utilisateurs, les empêchant tout bonnement de brancher une souris plus efficace que le trackpad des MacBook par exemple.

Ce problème de hub USB ne concerne pas uniquement les claviers ou les souris mais également les écrans. Encore une fois, il semblerait que les ordinateurs Apple aient du mal à reconnaître les périphériques, rendant l’utilisation d’un moniteur secondaire assez complexe.

MacOS Sonoma 14.4 empêche les imprimantes d’imprimer

Enfin, cerise sur le gâteau qu’est cette mise à jour MacOS Sonoma 14.4, les imprimantes ne fonctionneraient plus. Un problème qui toucherait principalement les appareils de la marque HP. Ce bug serait dû, selon des utilisateurs Reddit, à la suppression du logiciel CUPS core nécessaire à l’impression.

Cela aurait pour effet de rendre impossible la communication entre les Mac et les imprimantes. Un autre coupable supposé pourrait être Microsoft Defender, l’antivirus de la firme de Redmond.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’Apple rencontre ce genre de problème avec les mises à jour de ces systèmes d’exploitation. En effet, à sa sortie, l’OS mobile des iPhone 15, iOS 17 était perclus de bugs lui aussi. Cela s’est finalement traduit en une expérience amputée de nombreuses fonctionnalités et particulièrement frustrante pour les utilisateurs.

Au vu des nombreux problèmes liés à cette mise à jour de MacOS, il serait avisé de la retarder. Surtout pour les usagers dépendant d’un hub USB ou de leur imprimante pour travailler. Apple n’a pas encore apporté de correctif et s’il est probable qu’une solution soit apportée rapidement, la situation reste désagréable pour un bon nombre d’utilisateurs.

La dernière mise à jour de MacOS Sonoma, la version 14.4, est apparemment particulièrement boguée.

Elle rencontrerait des problèmes de connexion avec différents périphériques secondaires.

Cela toucherait principalement les hubs USB, les moniteurs mais aussi les imprimantes des utilisateurs.

