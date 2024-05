ChatGPT-4o va analyser vos émotions, un danger pour votre vie privée ?

ChatGPT va être disponible dans une nouvelle version gratuite et améliorée appelée ChatGPT-4o. Celle-ci serait capable de comprendre et d’analyser les émotions des utilisateurs. Si cela peut sembler impressionnant, cela soulève un nombre important de questions éthiques ainsi que sur la sécurité des données collectées.

©Choong Deng Xiang via Unsplash

OpenAI, la firme derrière ChatGPT, le grand modèle de langage (LLM) le plus populaire d’internet, vient de présenter une nouvelle version du chatbot. Celle-ci fait suite à ChatGPT 3.5 et présente des améliorations majeures de ses capacités.

GPT-4o (pour omni) est donc la nouvelle version gratuite du LLM, celle-ci devant être plus efficace et beaucoup plus rapide que 3.5 quel que soit la langue utilisée, selon OpenAI. Cette version du LLM se dote également d’un assistant vocal en plus de la mémoire des conversations introduite précédemment.

ChatGPT-4o semble être une IA multimodale (comme Gemini de Google) pouvant décrypter le texte, l’image mais aussi l’audio. Le but étant de fournir une expérience plus complète et naturelle pour les utilisateurs.

©OpenAI

ChatGPT-4o devient plus humain et plus performant

L’IA disposerait même du même temps de réponse qu’un humain d’après ses créateurs. Le chatbot peut répondre à ses utilisateurs en 320 millième de seconde. En somme, ChatGPT 4-o est une évolution majeure dans tous les domaines par rapport à la version 3.5 de l’IA.

Pour fonctionner, GPT-4o utilise une architecture de réseau neuronal Transformer de dernière génération. Il devrait pouvoir traiter des informations complexes, générer des réponses précises et nuancées, et comprendre le langage naturel parfaitement.

Plus intéressant encore, c’est son adaptabilité qui peut sembler impressionnante. Selon OpenAI, le LLM peut également comprendre et réagir de manière adaptée au contexte et à l’humeur de l’interlocuteur.

En revanche, cela soulève quelques questions vis-à-vis de la vie privée des utilisateurs. En effet, sur smartphone, l’IA peut même analyser les émotions des usagers via la caméra. Compte tenu de la propension de l’intelligence artificielle à déraper, cette fonctionnalité peut sembler inquiétante.

ChatGPT-4o est gratuit et potentiellement dangereux

L’IA n’est pas étrangère aux hallucinations ou aux crises existentielles, en témoigne la fainéantise de ChatGPT 4, par exemple. Le fait que le chatbot puisse désormais analyser et collecter des données aussi complexes que les émotions pourrait effrayer certains utilisateurs à juste titre.

Si OpenAI affirme que les informations amassées par ChatGPT sont en sécurité, cependant le doute persiste. L’IA a déjà divulgué par erreur des données très sensibles, il n’est pas dit qu’elle ne recommence pas à l’avenir malgré les efforts de ses créateurs.

Le domaine de l’intelligence artificielle est très complexe même pour les spécialistes. Encore naissant, il n’est pas encore totalement maîtrisé et quelques personnes craignent que l’IA soit un danger pour l’humanité, notamment des développeurs d’OpenAI.

©Unsplash

Si la situation actuelle semble, en vérité, loin d’être catastrophique, qu’un inconnu puisse être tenu au courant des réactions émotionnelles d’un utilisateur est potentiellement dangereux. Ces informations très intimes pourraient être utilisées à mauvais escient en cas de loupé de la part de ChatGPT-4o.

La solution serait donc plutôt d’utiliser un LLM fonctionnant localement, réduisant de ce fait le risque de fuite de données sur internet et à des tiers. ChatGPT-4o devrait être disponible prochainement et gratuitement sur navigateur et sur smartphone.