Intel Raptor Lake : le Core i5-13600 et processeurs inférieurs seraient… des Alder Lake

Avant la fin du mois, Intel devrait présenter sa nouvelle génération de Core, la 13e, baptisée Raptor Lake. Si dans le haut du tableau, les processeurs profitent d’une quantité accrue d’E-cores et ont droit à des P-cores Raptor Cove, une partie de la gamme à venir réutiliserait l’architecture Alder Lake.

Crédit : 3DCenter

Selon les informations partagées par 3DCenter, déduites à partir d’une diapositive de présentation, Intel opérerait cette fragmentation de la gamme à partir du Core i5-13600 : les versions K/KF de cette puce dotée de 6 P-cores / 8 E-cores (14 cœurs / 20 threads) seraient bien des Raptor Lake, mais la version à 65 W de TDP resterait sous pavillon ALder Lake. Rappelez-vous que déjà, avec sa douzième génération de Core, Intel avait aussi joué la carte de la confusion dans cette partie de tableau, en brouillant les cartes avec un Core i5-12600 6 cœurs / 12 threads au côté de Core i5-12600K/KF à 10 cœurs / 16 threads. Pour Raptor Lake, il n’est plus question d’un nombre de cœurs différent, mais d’une micro-architecture différente, soit une caractéristique encore plus difficile à déceler pour un non initié qui s’en référait uniquement à la quantité de cœurs / threads.

Des Core i3 100 % Alder Lake

Outre le Core i5-13600, les Core inférieurs (Core i5-13400, i5-13500 et i3-13100) hériteraient également de P-cores Golden Cove. Forcément, ces processeurs proposeront des IPC inférieures à leurs « faux » frères de gamme. Concernant les E-cores des Raptor Lake, ce sont toujours des cœurs Gracemont, mais avec plus de cache de L2 par cœur. Là encore, cette distinction devrait donc affecter défavorablement les performances des référence susmentionnées.

Enfin, vous l’aurez deviné, une série de Core i3 de 13e génération semble bien hypothétique. À l’instar de la 11e génération (Rocket Lake), qui recyclait des Core i3 de 10e génération (Comet Lake), la 13e devrait faire de même, avec la 12e.

Processeur Die Cœurs / Threads Max Boost Clock L2+L3 Cache TDP (PBP↓/MTP) Core i9-13900K(F) Raptor Lake B0 8P+16E/32T 5,8 GHz 32+36 Mo 125W/253W Core i9-13900(F) Raptor Lake B0 8P+16E/32T 5,6 GHz 32+36 Mo 65W/(?) Core i7-13700K(F) Raptor Lake B0 8P+8E/24T 5,4 GHz 24+30 Mo 125W/253W Core i7-13700(F) Raptor Lake B0 8P+8E/24T 5,2 GHz 24+30 Mo 65W/(?) Core i5-13600K(F) Raptor Lake B0 6P+8E/20T 5,1 GHz 20+24 Mo 125W/181W Core i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T À déterminer 11,5+24 Mo 65W/(?) Core i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T À déterminer 11,5+24 Mo 65W/(?) Core i5-13400(F) Alder Lake C0 6P+4E/16T 4,6 GHz 9,5+20 Mo 65W/(?) Core i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T À déterminer 5+12 Mo 60W/(?)

Crédit : 3DCenter.org