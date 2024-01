Meilleure trottinette électrique : laquelle acheter en 2024

Notre top 3 des meilleures trottinettes électriques

Segway Ninebot E2 Plus, le meilleur premier prix
Segway Ninebot F2 E, le meilleur rapport qualité prix
Xiaomi Electric Scooter 4, une citadine performante

Depuis quelques années, les trottinettes électriques ont envahi les villes, petites comme grandes. Si au départ elles n’étaient pas très appréciées par les piétons et les automobilistes, les récentes législations ont permis une cohabitation plus apaisée. Et tant mieux, car pour tous les citadins, elles représentent un moyen de locomotion pratique et abordable qui permet de se déplacer facilement un peu partout.

L’utilisation croissante des trottinettes motorisées implique que chaque année, de nombreux constructeurs décident de concevoir leurs modèles. Le marché s’est presque saturé en peu de temps. Si bien qu’il peut être difficile de s’y retrouver parmi la multitude de propositions. Pour vous aider à prendre la bonne décision, découvrez notre comparatif des meilleures trottinettes électriques.

Segway Ninebot E2 Plus, le meilleur premier prix

On aime Excellent rapport qualité/prix

La Ninebot E2 Plus a rejoint la flotte de Segway récemment, en août 2023. C’est le modèle le plus abordable de la gamme. Il se destine à ceux qui souhaitent une bonne trottinette pour un usage quotidien, sans pour autant casser la tirelire.

Pour moins de 500 euros, Segway vous offre un produit ayant un excellent rapport qualité/prix. Dotée d’environ 20 km d’autonomie, sa puissance est de 300W pour une vitesse de pointe de 25 km/h. Ce qui est bien suffisant puisque c’est la vitesse maximale autorisée en France. Elle est aussi capable de gravir des pentes de 15%. Facilement pliable, son poids est de 14,4 kg et elle supporte jusqu’à 90 kg. Son gabarit est assez compact puisque pliée, elle ne mesure que 60 cm (contre 114 cm dépliée).

Côté équipement, elle possède des feux avant et arrière, mais on déplore qu’elle n’ait pas de clignotants. Un seul levier commande deux freins très efficaces, électronique à l’avant et mécanique à l’arrière. Dernière ombre au tableau, il faudra un petit peu moins de 8 heures pour la recharger à 100%. La fiche technique de cette Ninebot E2 Plus est donc, comme vous le voyez, convaincante. Quelques concessions seront toutefois indispensables pour profiter d’un produit aussi abordable.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, une très bonne trottinette entrée de gamme

On aime Très légère, seulement 12 kg

Pour un prix avoisinant les 300 euros en fonction des offres proposées par les revendeurs, vous pouvez vous offrir la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. C’est un modèle idéal pour des trajets quotidiens relativement courts, car son autonomie n’est que de 20 km. Si vous n’êtes pas amené à faire de longue distance, sa puissance de 250W et sa vitesse maximale de 20 km/h sauront vous satisfaire amplement.

Malgré sa puissance modeste, elle supporte des pentes de 10%. Très compacte, elle ne pèse que 12 kg et mesure 49 cm une fois pliée. Idéal si vous avez besoin de l’emporter dans le train ou dans les transports en commun par exemple. Elle propose trois modes de conduite : standard, piéton et sport. Elle possède des feu LED à l’avant et à l’arrière ainsi que de clignotants. Le freinage est efficace et l’accélération douce, de ce fait, elle s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pilotes confirmés.

Son autonomie est, comme nous l’avons vu, assez correcte pourvu que vous ne vous déplaciez pas trop loin. Notez aussi qu’elle met 7 heures à se recharger complètement. On regrette ce temps de recharge un peu long, ainsi que l’impossibilité de régler le guidon en hauteur. Mais malgré ces petits défauts, ce modèle Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est une excellente candidate au titre de meilleure trottinette électrique.

Xiaomi Electric Scooter 4, un milieu de gamme convaincant

On aime Excellent rapport qualité/prix

Montons en gamme avec cette trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 au rapport qualité/prix excellent. Elle se destine aux utilisateurs qui recherchent un modèle pratique pour le quotidien aux performances satisfaisantes. Son moteur de 300W vous permettra de monter jusqu’à 25 km/h. Pour une autonomie variant entre 25 et 30 km en fonction de votre allure.

Comme pour beaucoup d’autres modèles, elle possède trois modes de conduite : le mode piéton limité à 6 km/h, le mode D limité à 20 km/h et le mode S limité à 25 km/h. Elle est capable de gravir des pentes de 16%, ce qui suffit à la grande majorité des utilisateurs. Son poids est de 15,2 kg, plus lourd que les modèles précédents. Mais elle reste l’une des plus légère du milieu de gamme.

Sa certification IP55 lui confère une résistance à la pluie. Elle est éclairée à l’avant et à l’arrière, mais ne possède pas de clignotants. Les freins, eABS à l’avant et à disque à l’arrière sont efficace et rendent le freinage progressif. Le freinage d’urgence n’est toutefois pas le plus performant du marché. Il faudra donc faire preuve d’anticipation surtout par mauvais temps. Pour finir, il faudra compter 4h pour une recharge à 100%, ce qui permet une recharge en pleine journée et rattrape l’autonomie un peu faible. Cette Xiaomi Electric Scooter 4 vous demandera quelques concessions, mais représente un très bon choix pour un usage quotidien modéré.

Segway Ninebot F2 E, le meilleur rapport qualité prix

On aime Bonne puissance

Concurrente directe de la Xiaomi Electric Scooter 4, cette trottinette signée Segway est légèrement plus performante. Elle possède en effet un moteur sur sa roue arrière de 400W, pouvant monter jusqu’à 800W. Cela lui permet d’atteindre rapidement sa vitesse de pointe de 25 km/h, lui confère une excellente reprise mais aussi la possibilité de gravir des pentes de 18%. Le fait d’avoir le moteur dans la roue arrière permet d’augmenter le confort de conduite. Cela supprime la sensation de traction dans les bras.

Le freinage électronique est efficace et sa puissance est réglable. Il est complété par un frein à disque. L’autonomie de cette trottinette est d’environ 40 km en fonction de votre poids et de votre allure. Pour une recharge complète, il faudra compter 6 heures. Côté équipement, elle comporte des feux intégrés à l’avant et à l’arrière. Et contrairement à sa concurrente, dispose de clignotants et d’un feu stop.

Son design est simple et ses finitions soignées. Elle pèse 17,5 kg, ce qui la rend moins transportable que certains modèles, mais lui confère une certaine stabilité. Et bien sûr, elle est pliable. Cette trottinette Segway Ninebot F2 E milieu de gamme dispose de nombreuses qualités qui font d’elle un très bon choix, même si on déplora quelques petits défauts, notamment son manque d’amortisseur.

Minimotors Dualtron Mini Special, puissance et autonomie

On aime Puissance impressionnante

Avec la Minimotors Dualtron Mini Special, on entre dans un autre univers : celui de la puissance. Pour moins de 1000 euros, il est possible de vous offrir une trottinette dotée d’un moteur de 1000W pour une vitesse de pointe de 45 km/h. Pour atteindre une telle allure, il faudra toutefois la débrider et ne l’utiliser que sur voie privée. Elle combine à merveille puissance et agilité pour un confort de conduite très réussi. Malgré sa puissance, elle est parfaite pour un usage quotidien.

Le gros point fort de ce modèle, c’est son autonomie d’environ 40 km en fonction du mode de conduite que vous choisissez. Il faudra entre 7h et 7h30 pour la recharger à 100%, mais vu son autonomie, ce délai aurait pu être plus long. Notez qu’un chargeur rapide existe, au prix de 109 euros. Elle est aussi capable de gravir des pentes de 37%, ce qui est, là encore, plus que suffisant.

Côté éclairage, elle est très bien équipée. On déplore encore une fois l’absence de clignotants, qui nous semble pourtant essentiels sur un modèle de cette gamme de prix. Le freinage est efficace et précis, un point à ne pas négliger pour une machine de ce gabarit. En parlant de cela, sachez que son poids est de 22kg, un point qu’il est important d’anticiper si vous avez besoin de prendre les transports en commun avec. Cette Minimotors Dualtron Mini Special est destinée aux habitués de la trottinette électrique à la recherche de vitesse et de puissance.

Segway KickScooter P65E, la plus endurante

On aime Autonomie impressionnante de 65 km

L’autonomie de la trottinette Minimotors était impressionnante, mais si vous avez des besoins encore plus conséquents, sachez que ce modèle de chez Segway, la KickScooter P65E, vous offrira une autonomie de 65 km pour une recharge en seulement 4h30. Elle se destine à ceux qui n’ont pas peur de faire de longs trajets. Côté confort, un point important quand on passe autant de temps à se déplacer, elle profite d’un large guidon, d’un repose poignets, d’un deck antidérapant imposant et d’un tableau de bord très lisible.

Pour ce qui est de la sécurité, sachez dans un premier temps qu’elle compte sur une conception robuste. Sa conduite offre une impression de stabilité, et sa plateforme permet de se tenir fermement sur la trottinette. Côté signalisation, elle possède des LED et des clignotants à l’avant et à l’arrière. Le système de freinage est surprenant : un seul frein à disque à l’avant. Cependant, il est très efficace et remplit parfaitement ses fonctions.

Sa puissance n’est pas exceptionnelle, mais avec une limitation légale à 25 km/h, ce n’est pas forcément ce qu’on recherche. Elle atteint cette vitesse, et c’est avant tout ce qu’on lui demande. Si elle se traîne un petit peu, c’est surtout à cause de son poids de 28 kg. Attention à bien anticiper ce point si vous habitez en étage ou que vous montez des escaliers dans une gare ou à votre bureau. Néanmoins, c’est le prix à payer pour profiter de l’incroyable autonomie de cette KickScooter P65E.

L’achat d’une trottinette électrique n’est pas anodin, et si vous pensez que sa capacité à vous transporter d’un point A à un point B est le seul élément que vous devez considérer, vous vous trompez. Il y a de nombreux critères à prendre en compte afin de ne pas vous retrouver avec un produit qui ne serait pas du tout adapté à vos besoins.

Pour vous aider, le plus simple est de vous pencher sur le trajet que vous avez à faire :

Est-ce que vous devez monter et descendre des escaliers ou bien prendre les transports en commun ? Si oui, il vous faudra une trottinette légère.

ou bien prendre les transports en commun ? Si oui, il vous faudra une trottinette légère. Empruntez-vous un chemin pentu ? Si c’est le cas, il faudra vous assurer qu’elle possède la puissance nécessaire pour gravir les côtes.

? Si c’est le cas, il faudra vous assurer qu’elle possède la puissance nécessaire pour gravir les côtes. Votre trajet est-il long ? Certains modèles ne sont conçus que pour des petits trajets.

Ces quelques points vous montrent que vous devez à tout prix faire votre choix en fonction de vos habitudes de déplacements. Par exemple, vous n’avez pas besoin d’une autonomie de 70 km si vous en faites 10 par jour. Si vous vous déplacez souvent sous la pluie, pensez à sélectionner un engin étanche possédant un bon système anti-dérapage, etc.

D’autres critères sont à prendre en compte, mais ils concernent votre confort : hauteur de guidon, taille de la plateforme, ergonomie des poignées… Tout ce qui vous permettra d’être à l’aise, ce qui est indispensable pour assurer votre sécurité, et ne pas vous causer des douleurs inutiles.

👔 Conduire une trottinette électrique : que dit la loi ?

Les trottinettes sont des EDPM, des engins de déplacement personnel motorisés et à ce titre, une réglementation les encadre depuis 2019. Voici ce qu’il faut savoir :

Elles doivent circuler sur les pistes cyclables ou les chaussées dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h

Elles doivent être bridées à 25 km/h , c’est-à-dire qu’il est interdit de rouler sur la voie publique avec une trottinette qui peut dépasser les 25 km/h. Enfreindre cette règle expose à 1500 euros d’amende.

, c’est-à-dire qu’il est interdit de rouler sur la voie publique avec une trottinette qui peut dépasser les 25 km/h. Enfreindre cette règle expose à 1500 euros d’amende. Elles sont interdites aux enfants de moins de 14 ans

de moins de 14 ans Il est obligatoire de souscrire à une assurance responsabilité civile pour les conduire

pour les conduire Les feux avant et arrière et le klaxon sont obligatoires

et le sont obligatoires Il est interdit d’utiliser des écouteurs en conduisant ou de transporter des passagers

d’utiliser des écouteurs en conduisant ou de transporter des passagers La nuit, le port du gilet rétro-réfléchissant est obligatoire

est obligatoire Interdiction de circuler sur les trottoirs sauf si le moteur est coupé et qu’elle est tenue à la main

Ces lois visent à encadrer la pratique les déplacements afin d’éviter les accidents et la confusion. Avant cela, elles n’étaient autorisées nulle part et partout à la fois, ce qui engendrait accrochages et incivilités dans les rues.

Si vous vous demandez pourquoi nous avons inclus des trottinettes motorisées pouvant atteindre des vitesses supérieures à 25 km/h dans ce guide, c’est parce qu’il est possible de la faire homologuer, avec une plaque d’immatriculation et un numéro d’identification, pour pouvoir rouler avec sur la voie publique (mais plus sur les pistes cyclables). Ces dernières ont le même statut que les véhicules classiques. Il est aussi possible de rouler au-delà de la limite de 25 km/h sur des pistes et des voies privées.

📋 Faut-il avoir son permis pour conduire une trottinette électrique ?

Un permis est bel et bien nécessaire pour conduire une trottinette électrique : le permis AM, anciennement appelé BSR. Il est délivré à la suite d’une formation de 8 heures et est accessible à partir de 14 ans.

✅ Est-il obligatoire de souscrire à une assurance ?

La seule assurance obligatoire pour pouvoir conduire une trottinette électrique est l’assurance responsabilité civile. Cette dernière va vous permettre de couvrir les éventuels dommages que vous pourriez causer en cas d’accident.

Cependant, vous pouvez souscrire auprès d’un assureur un contrat spécial EDPM afin d’assurer votre véhicule contre les vols et la casse et être couvert en cas de dommages corporels.

Tous les assureurs ne le proposent pas, mais avec la popularité croissante de ces nouveaux moyens de locomotion, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver un contrat qui vous conviendra.

🦺 Quels sont les équipements recommandés et obligatoires pour conduire une trottinette électrique ?

Le seul équipement obligatoire pour conduire une trottinette motorisée est le gilet réfléchissant dès que la visibilité est mauvaise. Il permet d’être visible plus facilement par les automobilistes.

Cependant, d’autres équipements sont nécessaires afin de renforcer votre sécurité. Cela vous évitera de subir des dommages importants si vous faites une chute ou avez un accident.

Le casque : ce dernier n’est pas obligatoire mais reste essentiel. Avec un véhicule roulant en ville et pouvant aller jusqu’à 25 km/h, les blessures peuvent être graves, notamment au niveau de la tête.

: ce dernier n’est pas obligatoire mais reste essentiel. Avec un véhicule roulant en ville et pouvant aller jusqu’à 25 km/h, les blessures peuvent être graves, notamment au niveau de la tête. Les gants : porter des gants lorsque vous conduisez permet non seulement de préserver vos mains du froid l’hiver, mais aussi de les protéger en cas de chute. Il est courant de tomber les mains vers l’avant, c’est un réflexe humain. Certains gants possèdent des coques au niveau de la paume de la main et des phalanges pour vous offrir une protection optimale.

: porter des gants lorsque vous conduisez permet non seulement de préserver vos mains du froid l’hiver, mais aussi de les protéger en cas de chute. Il est courant de tomber les mains vers l’avant, c’est un réflexe humain. Certains gants possèdent des coques au niveau de la paume de la main et des phalanges pour vous offrir une protection optimale. Les clignotants : ils ne sont pas inclus sur toutes les trottinettes, cependant nous vous conseillons vivement de vous en procurer. Vous pouvez les rajouter directement à votre véhicule, ou bien vous acheter un gilet réfléchissant équipé de LEDs contrôlables qui vous permettra de communiquer vos intentions aux automobilistes sans débourser trop d’argent.

N’ayez pas peur de trop vous protéger lorsque vous roulez, il vaut mieux cela que de ne pas l’être assez. N’oubliez pas que vous partagez la chaussée avec des véhicules bien plus imposants que vous, ne risquez pas votre vie pour une affaire de style.

Entretenir sa trottinette électrique c’est l’assurance de rouler avec un véhicule sécuritaire. Nous vous conseillons de l’inspecter rapidement le plus souvent possible afin de vérifier l’état des pneus (que vous pourriez avoir besoin de regonfler), des freins, de la visserie qui pourrait avoir bougé à cause des chocs sur la route ou encore du guidon. C’est essentiel pour éviter de tomber en panne sur la route ou de chuter à cause d’un problème mécanique.

Vous pouvez aussi régulièrement emmener votre trottinette en révision afin que des professionnels fassent une vérification poussée de cette dernière. N’hésitez pas non plus à la nettoyer régulièrement pour éviter la rouille ou enlever des saletés qui pourraient se coincer dans les recoins.

Prendre soin de votre véhicule est essentiel pour le garder en bon état le plus longtemps possible et éviter une usure prématurée ou une panne.

De nombreux véhicules cohabitent avec les piétons en ville. Pour éviter les drames, il est important de respecter quelques règles. Certaines sont encadrées par la législation, d’autres relèvent du bon sens, voici nos conseils :