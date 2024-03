Meilleur clavier Logitech : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs claviers Logitech

Alliant qualité de construction, ergonomie, et technologie de pointe, les claviers Logitech offrent une expérience de frappe confortable et précise, aussi bien sur des modèles filaires économiques que sur des versions sans fil plus élaborées. Que vous cherchiez à dominer vos adversaires dans des compétitions en ligne, à explorer des mondes virtuels en solo, ou simplement à optimiser votre espace de travail, vous trouverez le clavier idéal parmi la vaste sélection conçue par Logitech.

Les claviers Logitech se distinguent par leur riche palette de fonctionnalités et leur adaptabilité à tout environnement grâce à une variété de switchs. La taille et la connectivité, filaire ou sans fil, ainsi que les possibilités de personnalisation via le logiciel G Hub de Logitech, offrent une flexibilité sans précédent pour adapter votre clavier à votre espace de jeu et à vos préférences, qu’il s’agisse de la gestion des macros ou de l’éclairage RGB par touche. Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez notre sélection des meilleurs claviers Logitech.

Logitech G715 Lightspeed, le plus design

Son adorable repose-poignets inclus

Son rétroéclairage

Très réactif grâce à la connexion Lightspeed

Connexion sans fil 2.4GHz ou filaire

Pas facile de le trouver à un prix décent

Frappe sonore

Le Logitech G715 Lightspeed est l’un de modèle phare de la gamme de claviers Logitech. Il est très apprécié pour son un design mignon et épuré qui change des gammes gaming traditionnelles. Avec ses couleurs douces, son éclairage RGB élégant et son adorable repose poignets confortable, il a de quoi séduire une vaste gamme d’utilisateurs. Toutefois, avis aux oreilles sensibles. Le confort d’utilisation de ce clavier est légèrement compromis par un niveau sonore élevé lors de la frappe. Cela pourrait vous déranger, vous ou votre entourage d’ailleurs.

Malgré cela, le G715, faisant partie de la collection Aurora de Logitech, apporte une touche de fraîcheur dans l’univers des claviers gaming avec son esthétique unique. Mais au-delà de son design, il se distingue aussi par des performances de haut niveau et la possibilité de le personnaliser grâce à des plaques et des keycaps (vendus séparément toutefois). Grâce à ses switchs GX et sa connexion Lightspeed, il garantit une expérience de frappe réactive et une faible latence, offrant ainsi une performance optimale, que ce soit en connexion sans fil 2.4GHz ou filaire.

Malgré son tarif élevé, la qualité de sa construction avec ses touches en PBT, ses raccourcis, sa réactivité, et surtout son design distinctif, font du G715 une option de premier choix pour les amateurs de gaming à la recherche d’un clavier mécanique alliant esthétique et performances.

Logitech G915 Lightspeed, le meilleur clavier Logitech

Choix entre linéaire, tactile ou clicky

Excellente autonomie

Personnalisation poussée via le logiciel dédié

Touches macro

Port micro USB

Passons au Logitech G915 qui se présente comme la quintessence du clavier gamer. Il offre une expérience sans fil quasi inégalée grâce à sa technologie Lightspeed, promettant ainsi une connectivité stable et sans latence, idéal pour les joueurs les plus exigeants. Disponible aussi en version filaire (G815), ce clavier se distingue par ses switchs mécaniques ultraplats GL développés en collaboration avec Kailh. Ces derniers garantissent une frappe réactive et personnalisable selon les préférences de chaque utilisateur : linéaire, tactile ou clicky.

Son design élégant, combinant finesse et robustesse grâce à l’utilisation de plastique et d’aluminium brossé, cache une batterie généreuse capable de tenir près de 30 heures avec l’éclairage à son maximum. En dépit de son prix élevé, le G915 justifie son investissement par des performances de haut niveau et une polyvalence exceptionnelle, permettant la connexion à plusieurs appareils et offrant une personnalisation poussée via le logiciel Logitech G Hub.

D’autre part, le G915 ne se contente pas de briller par ses performances techniques ; il excelle également en matière d’ergonomie et de design. Sa construction sans cadre et ses touches finement travaillées évoquent la sophistication des claviers bureautiques tout en intégrant des fonctionnalités spécialement conçues pour les gamers, telles que l’éclairage RGB individuel, des touches macro personnalisables et des options d’inclinaison pour un confort accru lors de longues sessions de jeu. Malgré quelques concessions, comme le port micro USB plutôt qu’un USB-C, le G915 Lightspeed se démarque nettement sur le marché des claviers gaming haut de gamme, le positionnant ainsi comme un choix privilégié pour les joueurs à la recherche du meilleur équipement.

Logitech Pop Keys, le plus original

Touches émojis pratiques

Frappe réactive

Autonomie généreuse

Souris assorties

Autonomie généreuse

Souris assorties

Frappe bruyante

Frappe bruyante

Peu adapté aux longues sessions d'écritures

Le clavier Logitech POP Keys se distingue par son esthétique audacieuse et ses touches émojis dédiées. Il cible les adeptes des réseaux sociaux et ceux à la recherche d’un peu de fantaisie dans leurs accessoires bureautiques. Avec son format compact sans pavé numérique pour une économie d’espace, ce modèle mise sur l’originalité avec des coloris vifs et ses touches rondes évoquant les anciennes machines à écrire.

Malgré son allure rétro, le POP Keys intègre des interrupteurs mécaniques TTC marron garantissant une frappe réactive et agréable, bien qu’un peu bruyante. Il promet également une autonomie impressionnante. Toutefois, son poids conséquent, l’absence de rétroéclairage, un angle d’inclinaison fixe et un format de touches inhabituel peuvent gêner certains utilisateurs.

Le logiciel dédié enrichit aussi l’usage de ce clavier par une personnalisation poussée, notamment des touches émojis et des fonctions avancées comme Flow et Easy-Switch qui facilitent le travail multitâche entre plusieurs appareils. En définitive, ce modèle s’adresse surtout à un public cherchant à égayer son espace de travail sans faire de compromis sur la qualité et les fonctionnalités.

Logitech G513, le bon rapport qualité/prix

Rétroéclairage RGB personnalisable

12 touches spéciales dédiées au gaming

Touches macro

Switches tactiles ou clicky

Limité à l'USB 2.0

Limité à l'USB 2.0

Frappe bruyante

Le Logitech G513, disponible en finitions Carbon et Silver, arbore un design élégant composé d’une plaque en aluminium brossé rehaussé par un rétroéclairage RGB personnalisable touche par touche. Cela lui apporte une belle touche de sophistication et une personnalisation poussée idéale pour les gamers. Son repose poignets détachable, épais et confortable, ainsi que les switches Romer-G, font de lui un modèle particulièrement apprécié pour son confort et sa réactivité. Il promet ainsi une expérience de frappe optimale.

Le G513 se distingue également par des fonctionnalités pensées pour le jeu, avec un jeu de 12 touches spéciales dédiées et la possibilité de choisir entre des switches tactiles ou clicky. Le logiciel G Hub de Logitech enrichit encore l’expérience en permettant une personnalisation avancée du rétroéclairage et l’assignation de macros sur les touches F1 à F12.

Cependant, malgré ces atouts, le clavier n’est pas exempts de défauts, comme une certaine résonance métallique à la frappe et l’absence de touches multimédias dédiées, sans oublier un port USB pass-through limité à l’USB 2.0. Ces éléments pourraient décourager certains utilisateurs exigeants, d’autant plus que le G513 se positionne à un prix significativement plus élevé par rapport à son prédécesseur. En somme, ce clavier représente une option attrayante pour les gamers à la recherche de qualité et de personnalisation, à condition d’être prêt à faire quelques compromis.

Logitech G X Pro TKL, pour les gamers exigeants

Sa conception robuste

Ses finitions soignées

Ses possibilités de personnalisation

Sa réactivité

Son format TKL

Sa réactivité

Son format TKL

Son prix

Son prix

Pas de remappage

Le Logitech G Pro X fait partie du haut de gamme des claviers gaming grâce à son concept innovant de switches interchangeables hot-swappables qui permet de personnaliser la frappe ou de réparer une touche défectueuse. Cette fonctionnalité est réservée aux claviers haut de gamme, elle offre aux utilisateurs une expérience inédite en matière de sensation de frappe. Cette fonctionnalité est aussi complétée par la possibilité de choisir entre trois types de switches.

Côté design, il reprend le châssis robuste de son prédécesseur avec une couverture en aluminium pour plus de solidité, propose une expérience de frappe améliorée grâce à l’introduction de touches en PBT et des fonctionnalités pratiques au quotidien comme des touches multimédias dédiées et une molette de volume. Toutefois, l’obligation d’acheter des packs complets de switches à un prix relativement élevé, sans option pour des achats à l’unité ou en petits lots, limite l’accessibilité à la personnalisation.

En outre, l’absence de fonctions avancées comme un remappage complet des touches ou l’ajout de macros dédiées peut décevoir certains utilisateurs, notamment les passionnés de MMO. Malgré ces limitations, le G Pro X reste apprécié pour sa qualité de construction, son format compact TKL, et son rétroéclairage RGB touche par touche. Le G Pro X TKL Lightspeed cible donc un public spécifique, prêt à investir dans un clavier de haute qualité offrant flexibilité et portabilité, mais qui pourrait se retrouver limité par certains aspects ergonomiques et de personnalisation.

Logitech MX Keys S, le meilleur pour la bureautique

124.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Ergonomie parfaite

Frappe fluide et silencieuse

Format fin et stable

Finitions impeccables

Autonomie généreuse

Raccourcis MAC et PC mélangés

Raccourcis MAC et PC mélangés

Inclinaison non réglable

Le Logitech MX Keys S est le choix idéal pour ceux qui privilégient le confort et l’efficacité en milieu professionnel, sans nécessairement rechercher un clavier dédié au gaming. Ce modèle phare de Logitech, avec son design épuré et ses touches chiclet concaves, favorise une frappe directe et précise, minimisant ainsi les fautes de frappe. Son profil bas et ses interrupteurs ciseaux offrent une sensation de frappe similaire à celle d’un ordinateur portable, tout en étant stable et réactif.

Avec un éclairage blanc ajustable selon les conditions lumineuses et une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à dix jours avec rétroéclairage ou cinq mois sans, cette unité allie esthétique et praticité. Elle supporte la connexion à trois appareils via Bluetooth ou le récepteur USB LOGI BOLT, compatible également avec certaines souris Logitech, ce qui en fait une solution versatile pour tout espace de travail.

Néanmoins, le MX Keys S n’est pas exempt de critiques, notamment en raison de sa sérigraphie combinant les dispositions MAC et PC qui peut paraître encombrée, et de son inclinaison non réglable qui pourrait gêner certains utilisateurs. Malgré ces petits inconvénients, le clavier reste un incontournable pour ceux qui cherchent un périphérique sans fil de haute qualité, offrant à la fois une frappe agréable et silencieuse, ainsi qu’une bonne autonomie.

🤔 Quels sont les types d’interrupteurs disponibles sur les claviers Logitech ?

Les claviers Logitech offrent une variété d’interrupteurs adaptés à différents besoins et préférences de frappe. Parmi eux, les interrupteurs mécaniques Romer-G sont réputés pour leur réactivité et durabilité, idéals pour le gaming et la saisie rapide. Les GX Blue, Red, et Brown, offrent respectivement une expérience de frappe clicky, linéaire ou tactile, permettant aux utilisateurs de choisir selon leur préférence de sensation et de sonorité.

Pour ceux qui recherchent un confort maximal, Logitech propose également des claviers avec des interrupteurs à membrane qui offrent une frappe plus douce et silencieuse, adaptée pour les environnements de travail. Enfin, certains modèles récents introduisent la possibilité de changer les interrupteurs de façon hot-swappables, offrant ainsi une personnalisation encore plus poussée selon les besoins spécifiques de l’utilisateur.

🌈 Peut-on personnaliser l’éclairage RGB sur tous les claviers Logitech ?

La personnalisation de l’éclairage RGB est une caractéristique clé que partagent de nombreux claviers Logitech. Ils offrent aux utilisateurs la possibilité d’adapter l’esthétique de leur clavier à leurs préférences ou à leur environnement de jeu. Bien que cette fonctionnalité soit largement disponible sur les modèles destinés au gaming, comme la série G, tous les claviers Logitech n’offrent pas la personnalisation RGB.

Les modèles bureautiques et certains claviers d’entrée de gamme peuvent être exempt de rétroéclairage, ou bien proposer un éclairage monochrome. Pour ceux équipés de RGB, le logiciel Logitech G HUB permet une personnalisation poussée, avec la possibilité de régler l’éclairage touche par touche, d’activer des effets dynamiques ou encore de synchroniser l’éclairage avec d’autres périphériques de la marque.

📱 Les claviers Logitech sont-ils compatibles avec plusieurs appareils ?

De nombreux claviers Logitech sont conçus être polyvalent et la compatible multi-appareils. Cela facilite ainsi la connexion à différents types d’appareils tels que les ordinateurs, tablettes et smartphones. Grâce à des technologies comme le Bluetooth et le commutateur Easy-Switch de Logitech, certains modèles permettent de basculer facilement entre jusqu’à trois appareils connectés en appuyant simplement sur un bouton. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui travaillent sur plusieurs plateformes simultanément ou qui souhaitent passer d’un PC à un appareil mobile sans interruption.

Cependant, la disponibilité de cette fonction dépend du modèle spécifique du clavier. Les claviers gaming se concentrent souvent sur une connexion unique pour minimiser la latence, tandis que les claviers conçus pour le travail et la productivité tendent à offrir plus d’options de connectivité multi-appareils.

