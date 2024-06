Meilleure prise connectée : quel modèle acheter en 2024 ?

Nos maisons rassemblent de plus en plus d’objets connectés pensés pour simplifier notre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez notamment des prises électriques connectées. Ces dispositifs permettent de brancher divers équipements et de les activer à distance selon vos besoins. Découvrez notre sélection des meilleures prises connectées.

Notre top 3 des meilleures prises connectées

Grâce aux prises connectées, vous pouvez non seulement activer ou désactiver des appareils à distance, mais aussi suivre en temps réel votre consommation énergétique. Certains modèles sont même capables de mesurer cette consommation, vous offrant une visibilité sur vos habitudes énergétiques. Elles vous permettent ainsi de transformer des appareils basiques en dispositifs intelligents, tout en optimisant votre confort et votre consommation.

Leur mise en place ne nécessite que quelques instants. Une fois la prise branchée sur le secteur, il suffit d’utiliser l’application mobile associée pour configurer l’usage souhaité. Les connexions peuvent se faire via le Wi-Fi, le Bluetooth ou la plateforme Zigbee. L’autre atout de ces dispositifs est leur compatibilité avec les assistants vocaux, qui vous offrent l’opportunité de les piloter à l’aide d’une enceinte connectée. Mais comment choisir le bon modèle adapté à son usage ? Voici notre comparatif des meilleures prises connectées.

Wiz Smart Plug, simple, efficace et pas chère

Wiz Smart Plug Simple, efficace et pas chère € WiZ Prise connectée intelligente

13.94€

15.90€ Voir l’offre

25.37€ Voir l’offre

26.68€ Voir l’offre On aime Son prix intéressant

Son prix intéressant Son format compact

Son format compact Intégration avec les assistants vocaux

Intégration avec les assistants vocaux Ne nécessite pas de pont de connexion

Ne nécessite pas de pont de connexion Mode Voyage pratique On n’aime pas Connexion Wifi uniquement

Connexion Wifi uniquement Pas de prise en charge HomeKit

Pas de prise en charge HomeKit Pas de suivi de la consommation

Commençons avec une prise à la fois abordable et compacte : la WiZ Smart Plug. Ce modèle fonctionne avec le Wi-Fi et ne nécessite aucun pont de connexion, ce qui simplifie grandement son installation et réduit inévitablement son coût. Il se démarque également par son design compact et ses intégrations avec Google Home, Amazon Alexa, et Siri. Cependant, notez que cette prise n’est pas compatible avec HomeKit et ne supporte pas le Wi-Fi 5 GHz ni le Bluetooth. Au vu de son prix très réduit, il ne faudra pas vous attendre à des fonctionnalités avancées, elle ne propose pas de suivi de la consommation électrique par exemple. Cependant, elle inclut un mode Voyage qui vous permet de simuler une présence à votre domicile pour dissuader les intrus.

La mise en place de cette prise est très simple : il suffit de la brancher puis de la configurer via l’application mobile WiZ. Ajoutons à tout cela qu’elle est capable de gérer des appareils jusqu’à 2300 W, ce qui est suffisant pour la plupart des usages domestiques. En comparaison avec d’autres modèles concurrents, la WiZ Smart Plug offre des performances tout à fait honorables et des fonctionnalités intéressantes. Mais ce qui séduit avant tout, c’est le fait qu’elle se présente comme une solution abordable et efficace pour tous ceux qui souhaitent intégrer des appareils intelligents dans leur maison sans se ruiner.

TP-Link Tapo P110, le meilleur premier prix

TP-Link Tapo P110 Le meilleur premier prix € Tapo Prise Connectée WiFi, Suivi de…

12.90€

14.58€ Voir l’offre

14.90€ Voir l’offre

14.99€ Voir l’offre

16.99€ Voir l’offre On aime Suivi de la consommation

Suivi de la consommation Prix bas

Prix bas Configuration très simple

Configuration très simple Application facile à utiliser

Application facile à utiliser Le mode absence On n’aime pas Format peu compact

Format peu compact Pas compatible avec Home Kit

Continuons sur notre lancée des prises connectées abordables avec la TP-Link Tapo P100, un modèle entrée de gamme très populaire. Dotée d’un design relativement compact et d’une configuration via Wifi 2,4 GHz et Bluetooth 4.2, elle s’intègre facilement dans n’importe quel foyer. Cependant, notez que ses dimensions restent plus grandes que certaines concurrentes, ce qui peut poser problème, notamment lorsqu’elle est utilisée avec des multiprises. Son prix abordable la rend particulièrement attractive, d’autant plus qu’elle propose le suivi de la consommation énergétique, ce qui est un sacré avantage sur certains concurrents. Si vous êtes à la recherche d’une solution plus complète, il faudra vous tourner vers un autre modèle de ce comparatif.

Malgré ces quelques limitations, la Tapo P100 brille par sa simplicité d’usage. L’application Tapo offre une gestion intuitive, avec des options telles que le mode “Absent” qui active la prise de manière aléatoire pour simuler une présence. Autre fonctionnalité intéressante, la possibilité de partager le contrôle de la prise via l’application, idéal pour en faire profiter toute la famille. En définitive, la Tapo P100 est une option très intéressante pour tous ceux qui cherchent à débuter avec la domotique sans se ruiner et qui n’ont pas besoin de la présence de fonctionnalités avancées.

Konyks Priska Max Easy, la meilleure prise connectée

Konyks Priska Max Easy La meilleure prise connectée € Prise connectée WiFi + BT 16A avec…

15.90€

15.90€ Voir l’offre

21.90€ Voir l’offre

22.90€ Voir l’offre

24.99€ Voir l’offre

24.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Nombreuses options d’automatisation

Nombreuses options d’automatisation Wifi et Bluetooth

Wifi et Bluetooth Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Format compact

Format compact Application intuitive On n’aime pas Pas compatible Apple Home Kit

Passons maintenant à la Konyks Priska Max Easy, une prise qui s’est rapidement positionnée comme une référence sur le marché. Avec son design compact, elle s’adapte à toutes les configurations et à tous les intérieurs. Elle fonctionne via le Bluetooth et le Wi-Fi, idéal pour profiter d’une installation rapide et d’une gestion locale en cas de coupure d’Internet. Avec sa capacité allant jusqu’à 3520 watts et son intensité de 16A, la Priska Max Easy peut gérer des appareils gourmands sans difficulté, ce qui la rend particulièrement polyvalente dans diverses configurations domestiques.

L’application Konyks dédiée à la gestion de la Priska Max Easy propose une interface utilisateur intuitive qui rend l’utilisation quotidienne de la prise à la fois simple et agréable. Le suivi de la consommation énergétique est une autre fonctionnalité clé, permettant aux utilisateurs de monitorer et d’optimiser l’utilisation de leurs appareils électriques pour une meilleure gestion énergétique. Bien que la prise ne soit pas compatible avec le réseau Wi-Fi 5 GHz et manque de support pour Apple HomeKit, ces détails sont compensés par son prix compétitif. En somme, la Priska Max Easy n’est pas seulement abordable, elle est aussi extrêmement compétente, offrant une expérience utilisateur parfaite sans sacrifier la qualité ni la performance.

Konyks Pluviose, idéale pour l’extérieur

Konyks Pluviose Idéale pour l'extérieur € Prise extérieure Wi-Fi + Bluetooth,…

23€

29.89€ Voir l’offre

29.90€ Voir l’offre

29.90€ Voir l’offre

42.48€ Voir l’offre On aime Certification IP55

Certification IP55 Idéal pour l'extérieur

Idéal pour l'extérieur Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Compatible avec les assistants vocaux

Compatible avec les assistants vocaux Application intuitive On n’aime pas Pas de suivi de la consommation

Pas de suivi de la consommation Installation un peu plus compliquée qu'un modèle d'intérieur

La prise connectée Konyks Pluviose se distingue par son aptitude à fonctionner en extérieur, une caractéristique cruciale pour ceux qui cherchent à automatiser des dispositifs hors de la maison. Avec son indice de protection IP55, elle résiste à la poussière et aux projections d’eau, ce qui la rend idéale pour le jardin, la terrasse ou le balcon. Bien que son installation nécessite un peu plus d’efforts que les modèles intérieurs typiques, du fait de la nécessité de raccordements électriques directs, elle promet une fois installée une grande facilité d’utilisation grâce à une connexion Wi-Fi qui ne nécessite pas d’équipement supplémentaire.

L’application Konyks, qui pilote la Pluviose, est intuitivement conçue. Elle offre une gamme de fonctionnalités automatisées et programmables telles que l’allumage des lumières extérieures au coucher du soleil ou l’activation de l’arrosage en fonction de la température. La prise est également compatible avec les principaux assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Apple Siri, ce qui permet un contrôle vocal pratique et intégré à votre écosystème domestique intelligent. Cependant, l’absence de suivi de consommation énergétique pourrait être un point faible pour ceux qui cherchent à maximiser l’efficacité énergétique de leur domicile. En somme, la Konyks Pluviose est une solution fiable pour les besoins extérieurs, offrant une résistance et une polyvalence à un prix raisonnable.

Philips Hue Smart Plug, intégrée avec l’écosystème Hue

Philips Hue Smart Plug Intégrer avec l'écosystème Hue € Hue Prise Connectée

25.99€

29€ Voir l’offre

29.98€ Voir l’offre

30.57€ Voir l’offre

31€ Voir l’offre

34.99€ Voir l’offre

34.99€ Voir l’offre

39.31€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Parfait pour l'écosystème Hue

Parfait pour l'écosystème Hue Format compact

Format compact La connexion Bluetooth/Zigbee

La connexion Bluetooth/Zigbee Simple d'utilisation

Simple d'utilisation Contrôle vocal et à distance On n’aime pas Fonctionnalités assez basiques

La prise connectée Philips Hue Smart Plug est principalement conçue pour les utilisateurs déjà engagés dans l’écosystème Hue de Philips. Elle se caractérise par sa dualité de connectivité, offrant à la fois une connexion Bluetooth pour un contrôle direct et simple via smartphone, et Zigbee pour une intégration avec la passerelle Hue, permettant ainsi le contrôle vocal et à distance. Bien que son design compact et sa facilité d’intégration sur une multiprise soient des atouts, la prise elle-même est assez simple en termes de fonctionnalités. Sans suivi de consommation énergétique et avec des options de programmation basique, elle peut sembler limitée comparée à d’autres alternatives plus riches en fonctionnalités et moins coûteuses sur le marché.

Pour ceux qui ont déjà investi dans des produits Philips Hue, cette prise peut néanmoins s’avérer être un ajout judicieux grâce à sa parfaite intégration dans cet écosystème. Elle permet de contrôler des appareils non connectés et de les intégrer dans des scénarios automatisés via l’application Hue ou via des commandes vocales avec les principaux assistants. Cependant, son prix initial, ajouté au coût du hub nécessaire pour exploiter pleinement ses fonctionnalités via Zigbee, peut constituer un frein pour les nouveaux utilisateurs. La Philips Hue Smart Plug est donc une option intéressante pour les aficionados de Philips Hue, mais moins attrayante pour ceux qui cherchent une solution plus universelle ou avancée en matière de gestion d’énergie.

Amazon Smart Plug, intégrée avec l’écosystème Alexa

Amazon Smart Plug Intégrer avec l'écosystème Alexa € amazon smart plug

24.98€

24.99€ Voir l’offre

24.99€ Voir l’offre On aime L'intégration Alexa

L'intégration Alexa Fonctionnalités de routines intéressantes

Fonctionnalités de routines intéressantes Simple à installer

Simple à installer Facile à utiliser On n’aime pas Pas compatible Google Assistant et Siri

Pas compatible Google Assistant et Siri Assez encombrante

L’Amazon Smart Plug s’inscrit dans l’écosystème d’Amazon en étant centré autour d’Alexa. En tant que telle, cette prise facilite la mise en place de routines et le contrôle vocal direct. Cependant, son design un peu encombrant et son manque de compatibilité avec d’autres assistants vocaux comme Google Assistant ou Siri peuvent limiter son attrait pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà impliqués dans les produits Amazon. En outre, l’absence de fonctionnalités telles que le suivi de la consommation énergétique et une programmation poussée la place derrière certains concurrents.

Pour ceux qui cherchent une intégration avec d’autres assistants et des fonctionnalités plus diversifiées, des alternatives conçues par d’autres marques pourront offrir une meilleure alternative. Toutefois, pour les utilisateurs existants de l’écosystème Alexa, la simplicité d’utilisation et l’intégration transparente avec Amazon peuvent toujours faire de la Smart Plug un choix convenable, malgré ses limitations.

Legrand avec Netatmo, la prise connectée murale

Legrand avec Netatmo La prise connectée murale € LEGRAND – Prise Murale Céliane with…

44.45€

74.10€ Voir l’offre On aime Prise murale esthétique

Prise murale esthétique Contrôle à distance via l'application

Contrôle à distance via l'application Compatible avec les assistants vocaux

Compatible avec les assistants vocaux Surveillance de la consommation d'électricité On n’aime pas Nécessite quelques connaissances en électricité

La prise connectée Legrand Céliane with Netatmo représente un choix intéressant pour ceux qui cherchent une solution murale esthétique pour leur domotique. Contrairement aux prises connectées externes plus courantes, la prise Céliane s’installe directement dans le mur, offrant une apparence plus épurée et moins encombrante que les prises externes. Notez bien que cette installation murale peut nécessiter des connaissances en électricité pour être mise en place. Une fois installée, la prise se connecte via le protocole Zigbee, nécessitant l’usage d’un pont compatible pour une connectivité optimale, ce qui assure une meilleure sécurité et efficacité énergétique par rapport au Wi-Fi.

L’application Home + Control de Legrand, qui gère la prise, est un outil complet qui segmente la maison en différentes zones, permettant un contrôle précis sur chaque prise selon la pièce où elle est installée. Les utilisateurs peuvent non seulement contrôler la prise à distance ou via la voix avec des assistants comme Alexa, Google Assistant, et Siri, mais ils peuvent également programmer des plages horaires d’activation pour optimiser leur consommation énergétique. Cette capacité de programmation, combinée à la surveillance de la consommation d’électricité, offre aux utilisateurs un moyen efficace de gérer leur consommation énergétique tout en bénéficiant de la commodité de la domotique.

🔌 Qu’est-ce qu’une prise connectée ?

Une prise connectée est un dispositif qui permet de contrôler à distance ou de programmer l’alimentation électrique d’un appareil ou d’un équipement domestique. Fonctionnant grâce à une connexion Wi-Fi, Bluetooth, ou via des protocoles spécifiques comme Zigbee ou Z-Wave, ces prises peuvent être activées ou désactivées à l’aide d’une application sur smartphone, une tablette, ou même par commande vocale à travers des assistants intelligents tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant, ou Apple Siri. Cette technologie transforme n’importe quel appareil traditionnel en un appareil intelligent, capable d’être géré à distance, ce qui offre flexibilité et praticité à l’utilisateur.

L’avantage principal d’une prise connectée réside dans sa capacité à améliorer l’efficacité énergétique et la sécurité de la maison. En permettant aux utilisateurs de programmer les heures de fonctionnement de leurs appareils, ou en éteignant automatiquement des équipements qui n’ont pas besoin de fonctionner en continu, les prises connectées peuvent aider à réduire la consommation d’énergie. De plus, elles peuvent servir à allumer des lumières ou d’autres appareils pendant des périodes spécifiques pour simuler une présence dans la maison, augmentant ainsi la sécurité lorsque les propriétaires sont absents.

Installer une prise connectée est généralement simple et ne nécessite pas de compétences techniques avancées. Tout d’abord, branchez la prise connectée dans une prise murale standard. Une fois installée, téléchargez l’application compatible avec votre dispositif (souvent fournie par le fabricant de la prise) sur votre smartphone ou tablette. Suivez les instructions de l’application pour connecter la prise à votre réseau Wi-Fi domestique. Cette étape peut inclure la saisie du mot de passe Wi-Fi et la configuration de certaines préférences. Une fois connectée, vous pourrez contrôler les appareils électriques branchés sur cette prise à distance via l’application, définir des horaires d’activation/désactivation, et même intégrer la prise dans des routines domotiques si elle est compatible avec des assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant.

💡 Les prises connectées peuvent-elles aider à économiser de l’énergie ?

Les prises connectées sont conçues pour offrir non seulement une grande praticité mais aussi une efficacité énergétique. En permettant aux utilisateurs de contrôler à distance et de programmer l’activation et la désactivation des appareils électriques, ces dispositifs aident à réduire la consommation d’énergie inutile. Par exemple, vous pouvez programmer une prise pour éteindre automatiquement un appareil qui n’a pas besoin de fonctionner toute la nuit ou toute la journée, comme un ventilateur, une lampe, ou des appareils en mode veille. Cela élimine le gaspillage d’énergie causé par les appareils qui restent allumés plus longtemps que nécessaire et aide à réduire les coûts énergétiques.

En outre, certaines prises connectées sont équipées de fonctionnalités de suivi de la consommation d’énergie qui permettent aux utilisateurs de voir exactement combien d’énergie chaque appareil utilise. Ces données peuvent encourager les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées sur l’utilisation de leurs appareils, conduisant à des pratiques plus éco-responsables. L’information en temps réel et l’analyse historique de la consommation d’énergie offertes par ces prises peuvent révéler des opportunités d’économies d’énergie qui n’étaient pas évidentes auparavant, permettant ainsi une gestion plus proactive de la consommation énergétique.

🌦️ Peut-on utiliser des prises connectées à l’extérieur ?

L’utilisation de prises connectées à l’extérieur est tout à fait possible, à condition de choisir des modèles spécialement conçus pour résister aux conditions extérieures. Ces prises sont généralement certifiées avec un indice de protection IP (Ingress Protection) adapté, comme IP55 ou IP65, garantissant leur résistance à la poussière, à l’humidité et aux jets d’eau. Il est crucial de s’assurer que la prise que vous choisissez est adaptée à l’usage extérieur pour éviter tout risque de dommage ou de danger lié aux intempéries. Ces prises peuvent être utilisées pour gérer l’éclairage de jardin, les systèmes d’arrosage automatique ou d’autres appareils extérieurs, offrant ainsi flexibilité et commodité tout en améliorant la sécurité autour de votre domicile.

🏠 Quels appareils domestiques sont les mieux adaptés pour être contrôlés par une prise connectée ?

Les prises connectées sont particulièrement utiles pour gérer des appareils qui n’ont pas de fonctionnalités intelligentes intégrées. Parmi les meilleurs candidats pour y être reliés on trouve les lampes, les ventilateurs, les radiateurs portatifs, et les petits appareils de cuisine comme les cafetières ou les bouilloires. Ces appareils bénéficient grandement de la programmation et du contrôle à distance, cela vous permet par exemple de réchauffer une pièce avant de rentrer ou de préparer le café du matin automatiquement à une heure prédéfinie. D’autres appareils comme les chargeurs mobiles peuvent aussi être éteints automatiquement pour éviter la surcharge et la consommation inutile.

En outre, les prises connectées peuvent être utilisées pour améliorer la sécurité de votre maison en simulant une présence à votre domicile par le biais de l’éclairage ou d’autres appareils visibles, ce qui peut être dissuasif pour les cambrioleurs. Elles sont également pratiques pour les appareils difficilement accessibles, comme certaines décorations de saison ou installations lumineuses spécifiques. Ainsi, l’adoption de prises connectées pour ces types d’appareils non seulement simplifie la vie quotidienne mais contribue également à une gestion énergétique plus efficace et à une sécurité accrue.

🗣️ Les prises connectées sont-elles compatibles avec tous les assistants vocaux ?

La compatibilité des prises connectées avec les assistants vocaux dépend largement du modèle et de la marque de la prise. La plupart des prises connectées sur le marché sont compatibles avec les assistants les plus populaires comme Amazon Alexa et Google Assistant, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs appareils par commande vocale. Cependant, la compatibilité avec Sira, l’assistant d’Apple, peut être moins courante et requiert souvent des prises compatibles avec HomeKit pour fonctionner. Certains modèles peuvent aussi supporter des assistants moins répandus ou des écosystèmes spécifiques, il est donc important de vérifier les spécifications de chaque produit pour s’assurer qu’elle fonctionne avec l’assistant vocal de votre choix.

