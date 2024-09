Core Ultra 200K : un lancement reporté d’une semaine, Intel peaufine ses CPU Arrow Lake ?

© Intel

L’attente touche à sa fin : les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200K “Arrow Lake” se préparent à déferler sur le marché. Initialement prévue pour le 17 octobre, la date de lancement aurait toutefois été discrètement repoussée au 24 octobre. Cette information, corroborée par plusieurs fabricants de cartes mères, suggère un ajustement de dernière minute dans le calendrier d’Intel.

Un lancement stratégiquement repoussé ?

La date officielle n’a jamais été confirmée par Intel, mais les rumeurs d’une présentation le 10 octobre, suivie d’une commercialisation le 17 octobre, étaient largement répandues. Ce report d’une semaine, bien que minime, soulève des questions quant aux motivations du constructeur. S’agit-il d’un simple ajustement logistique ou d’une stratégie plus élaborée pour optimiser l’impact de ce lancement ? La firme de Santa Clara, restant muette sur les raisons de ce décalage, entretient le mystère.

Les Core Ultra 200K, avec leur architecture hybride combinant cœurs Lion Cove (P-Cores) et Skymont (E-Cores), promettent un bond en avant en termes de performances et d’efficacité énergétique. La gamme se décline en cinq modèles : le Core Ultra 9 285K, fer de lance avec ses 24 cœurs, accompagné des Core Ultra 7 265K et 265KF (20 cœurs), et des Core Ultra 5 245K et KF (14 cœurs). Les versions non-K, plus économes en énergie, devraient voir le jour quelques mois plus tard, probablement après le CES 2025.

Des tarifs globalement similaires à la génération précédente

Si les prix apparus chez plusieurs revendeurs européens et canadiens restent à confirmer de manière plus générale, ils semblent tout de même s’aligner sur ceux de la génération précédente, à quelques euros près. Chez le détaillant britannique LambdaTek, les Core Ultra 9 285K et 265K sont ainsi 5% plus cher environ que les Core i9-14900K et Core i7-14700K, respectivement.

Le Core Ultra 7 265KF affiche la plus forte augmentation de prix, avec un prix en hausse de 8% par rapport à la génération précédente, tandis que le Core Ultra 5 245K ne voit sont tarif augmenter que de 3% environ par rapport au 14600K. Le revendeur canadien PC Canada répertorie également les cinq modèles, avec des différences de tarifs par rapport à la génération précédente allant de -2% à +3%.