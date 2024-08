Les Core Ultra 200K disponibles mi-octobre, Intel compte bien revenir dans la course

©Intel

Intel prépare sa rentrée et compte bien le faire correctement. L’entreprise s’apprête à commercialiser plusieurs familles de processeurs inédits destinées au segment mobile et desktop. Si les Lunar Lake (Core Ultra 200V) seront destinés au PC Copilot+, les Arrow Lake ou Core Ultra 200 auront pour but d’entrer dans la fabrication d’ordinateurs de bureau.

À la différence des Core Ultra 200V qui devraient être lancés en septembre, le 3 pour être exact, les Arrow Lake n’auront pas droit au même créneau. Avec une annonce prévue pour le 10 octobre 2024, la commercialisation des premiers modèles (Core Ultra 200K) sera logiquement un peu plus tardive.

Heureusement, il ne faudra pas patienter bien longtemps, le lancement des processeurs ayant été programmé le 17 du même mois. Les consommateurs devront donc attendre une petite semaine seulement.

Cet arrivage de nouveaux Core Ultra ne devrait pas être l’unique nouveauté d’Intel puisque les cartes mères Z890 (socket LGA1851) devraient également être de la partie. Le lancement initial des Arrow Lake ne concerne, en revanche, que trois modèles de la gamme : le Core Ultra 9 285K, le 265K et le 245K.

©Intel

Trois Core Ultra 200K pour écraser la concurrence ?

En somme, Intel compte sortir en priorité son fleuron ainsi qu’un modèle d’entrée et de milieu de gamme. Le reste des puce devra attendre, la firme n’étant apparemment pas pressée.

Le Core Ultra 9 285K devrait intégrer 24 cœurs (8+16) et être cadencé entre 3,7 et 5,7 GHz. L’Ultra 7 265K disposera de 20 cœurs (8+12) et le Core Ultra 5 245K aura droit à 14 cœurs (6+8). Ils adopteront une fréquence comprise entre 3,9 et 5,5 GHz et 4,2 et 5,2 GHz respectivement.

Chacun d’eux devrait accueillir quatre cœurs graphiques Xe (Arc) ainsi qu’un TDP de 125 W. Avec ces nouveaux processeurs, Intel veut récupérer la couronne du gaming. Il est en revanche possible que cela soit plus facile à dire qu’à faire.

La vitesse d’horloge actuelle des Core Ultra 200 (en boost) est inférieure à celle des Core i9-14900K et 14900KS (6,0 et 6,2 GHz). Si la fréquence de base devrait être rehaussée, le potentiel des nouvelles puces semble donc un peu en deçà. Néanmoins, l’overclocking pourrait les aider en ce sens.

C’est d’ailleurs ici que les plateformes Z890 entrent en jeu puisque ce seraient les seules cartes mères permettant de débrider les processeurs d’Intel. Quoi qu’il en soit, compte tenu des performances quelque peu décevantes de la concurrence (les Ryzen 9000), Intel n’aurait pas trop de soucis à se faire.

La dernière chance d’Intel ?

©Intel

Il faut cependant espérer que cette nouvelle fournée de Core Ultra soit exempte de défauts. Si la firme a la possibilité de regagner du terrain sur AMD, des problèmes similaires aux Core Gen 13 et 14 défectueux pourraient mettre Intel dans l’embarras.

La firme ne jouit pas d’une réputation exemplaire en ce moment. Qui plus est, ses difficultés financières et judiciaires liées au scandale des Raptor Lake Refresh ne lui permettront pas de faire le moindre faux pas. Actuellement, les actionnaires d’Intel intentent un procès à la firme à la suite de la chute de son action, et l’entreprise va également licencier plus de 15 000 employés.

Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 265K Core Ultra 5 245K Core i9-14900K Core i9-14900KS Coeurs/Threads 24/? (8+16) 20/? (8+12) 14/? (6+8) 24/32 (8+16) 24/32 (8+16) Fréquence boostée (P-Core) 5.7 GHz 5.5 GHz 5.2 GHz 6.0 GHz 6.2 GHz Fréquence boostée (E-Core) 4.6 GHz 4.4 GHz 4.5 GHz Fréquence de base (P-Core) 3.7 GHz 3.9 GHz 4.2 GHz 3.0 GHz 3.2 GHz TDP 125 W 150 W

Les premiers modèles d’Arrow Lake d’Intel ont une date de sortie.

Les trois Core Ultra 200K seront lancés le 17 octobre 2024.

Les nouvelles cartes mères Z890 seront commercialisées à la même date.

Source : Board Channels