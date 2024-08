Trois Core Ultra 200 abordables, rapides et efficaces : Intel aurait-il trouvé sa formule magique ?

L’entrée et le milieu de gamme des Core Ultra 200 se dévoilent. Les Arrow Lake non-K auraient enfin présenté leur vitesse d’horloge respective. Que ce soit les Core Ultra 5 245 et 235 ou le Core Ultra 3 205, les consommateurs d’Intel devraient être face à une légère augmentation des performances.

©Intel

Intel va devoir se surpasser si elle veut faire oublier le scandale de ses Core Gen 13 et 14 défectueux. Les problèmes d’oxydation des Raptor Lake Refresh ont fait mauvaise presse et le constructeur est désormais dans une situation délicate.

Heureusement pour elle, la sortie des Core Ultra 200 d’Intel (Arrow Lake) est de plus en plus proche, ce qui pourrait l’aider à se rattraper un peu. Au fur et à mesure que la date fatidique approche, de nouvelles informations peuvent être glanées sur ces processeurs flambant neufs.

Si les Core Ultra 200K pouvaient redonner la couronne du gaming à Intel grâce à des fréquences correctes et une augmentation promise de l’IPC de 14%, le reste du catalogue de la firme reste mystérieux.

Coup de chance, les puces non-K du constructeur se laissent approcher un peu. La vitesse d’horloge des processeurs de milieu et d’entrée de gamme serait effectivement dans la nature. Alors qu’Intel voudrait miser sur l’efficacité énergétique avec cette génération, la fréquence des Core Ultra 5 245 et 235 et du Core Ultra 3 205 n’aurait pas à rougir.

©OneRaichu via X

Des Core Ultra 200 plus rapides que leurs ainés

Pour commencer, le Core Ultra 5 245 dispose d’une vitesse d’horloge de base de 3,4 GHz. En boost (P-Core), le processeur atteint 5,1 GHz et la fréquence tous-cœurs est de 4,9 GHz. Les performances du Core Ultra 235 sont relativement similaires. Les boosts P-Core et tous-cœurs sont, en revanche, légèrement inférieurs et sont de 5,0 GHz et 4,8 GHz respectivement.

La puce Arrow Lake d’entrée de gamme, le Core Ultra 3 205, devrait avoir une fréquence de base de 3,9 GHz avec un boost des cœurs performances de 4,8 GHz. En comparaison de la génération précédente des Raptor Lake Refresh de quatorzième génération, les consommateurs sont donc face à une belle augmentation de la vitesse des processeurs.

Par exemple, le Core i3 14100 a une fréquence de base de 3,5 GHz et un boost pouvant atteindre 4,7 GHz. Idem pour le i5 14600, qui dispose d’une vitesse d’horloge comprise entre 2,7 et 5,2 GHz.

Core Ultra 5 245 Core i5 14600 Core Ultra 5 235 Core i5 14400 Core Ultra 3 205 Core i3 14100 Fréq. base

(P/E Core) 3.4 / 2.9 GHz 2.7 / 2.0 GHz 3.4 / 2.9 GHz 2.5 / 1.8 GHz 3.9 / 3.3 GHz 3.5 GHz Fréq. boost

(P/E Core) 5.1 / 4.5 GHz 5.2 / 3.9 GHz 5.0 / 4.4 GHz 4.7 / 3.5 GHz 4.8 / 4.2 GHz 4.7 GHz

Une architecture au service de l’efficacité

©Intel

L’architecture hybride des Core Ultra 200K et non-K devrait également les aider à se démarquer grâce à l’adoption des P-Core Lion Cove et des E-Core Skymont. Le choix des cœurs devrait faire gagner les nouveaux processeurs en efficacité et faire baisser la consommation énergétique globale des puces.

Si l’on compare les Arrow Lake non-K à l’offre d’entrée et de milieu de gamme d’AMD, en revanche, les processeurs d’Intel seraient légèrement plus lents. Le Ryzen 5 9600X est cadencé entre 3,9 et 5,4 GHz tandis que le 9700X a une fréquence de base de 3,8 GHz et un boost pouvant atteindre 5,5 GHz.

Au final, cette gamme de Core Ultra 200 s’annonce comme intéressante. Elle devrait apporter son lot d’améliorations et parfaitement s’intégrer à des configurations modestes, il faut seulement espérer qu’Intel ne récidive pas et ne commercialise pas des processeurs défectueux cette fois-ci.

Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 265K Core Ultra 5 245K Core Ultra 5 245 Core Ultra 5 235 Core Ultra 3 205 Architecture Lion Cove / Skymont Cœurs/Threads 24/?

(8+16) 20/?

(8+12) 14/?

(6+8) 14/?

(6+8) 8/?

(4+4) Fréq. base

(P/E Core) 3.7 / 3.2 GHz 3.9 / 3.3 GHz 4.2 / 3.6 GHz 3.4 / 2.9 GHz 3.4 / 2.9 GHz 3.9 / 3.3 GHz Fréq. boost

(P/E Core) 5.7 / 4.6 GHz 5.5 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.1 / 4.5 GHz 5.0 / 4.4 GHz 4.8 / 4.2 GHz Fréq. tous-coeur

(P/E Core) 5.4 / 4.6 GHz 5.2 / 4.6 GHz 5.0 / 4.6 GHz 4.9 / 4.5 GHz 4.8 / 4,4 GHz 4.7 / 4.2 GHz Cache (L3) 36 Mo 33 Mo 24 Mo 15 Mo TDP (PL1) 125W 65W