Corsair : cette alimentation RMx SHIFT blanche va faciliter le montage de votre PC

©Corsair

Choisir un bloc d’alimentation est une étape cruciale lors de la confection d’un PC fixe. Après tout, c’est ce composant qui permet à l’ordinateur d’être alimenté en électricité. D’autant plus que la capacité d’alimentation du bloc conditionne également le choix des autres pièces, celle-ci devant être suffisante et compatible afin de permettre une utilisation optimale de la machine.

Logiquement, le choix d’un bloc d’alimentation est donc indispensable, pourtant il est souvent relégué au second plan face aux composants plus glamour comme le CPU et le GPU. Cette négligence peut parfois amener à des situations dommageables comme une RTX 4090 qui fait fondre les connecteurs PCie 5.0 d’une alimentation be quiet! par exemple.

Malheureusement, il est difficile de faire son choix face à la multitude de constructeurs proposant leur bloc maison. D’ailleurs, Corsair, une marque spécialisée dans le gaming, vient tout juste de commercialiser une nouvelle version blanche de son bloc ATX 3.0 RMx SHIFT sorti en janvier 2023.

Cette alimentation a la particularité d’être le premier bloc du marché disposant de connecteurs CC sur le côté de l’appareil. Selon Corsair, cela permet une installation plus “propre” et un meilleur arrangement des multiples câbles d’un PC.

Un bloc d’alimentation qui se branche sur le côté

Toujours d’après les dires du constructeur, le panneau latéral repositionné offre un accès facile aux différentes connexions. Cela aurait comme effet de simplifier l’installation et la maintenance. Couplé avec le câblage modulaire, cela devrait permettre de mettre un peu d’ordre dans la configuration des joueurs.

Cette alimentation est prévue avec des boîtiers prenant en charge le format ATX d’au moins 210 mm de large, avec un accès latéral. Il est donc possible que ce bloc ne soit pas compatible avec l’intégralité des boîtiers du marché.

©Corsair

Évidemment, cette alimentation est équipée d’un ventilateur silencieux. En espérant que le RMx Shift ne souffre pas des mêmes problèmes que certaines alimentations ENERMAX qui avaient récemment été victimes de fuites d’huile.

Cette version du RMx Shift est disponible en quatre versions qui se distinguent par leur capacité d’alimentation. Leur prix étant évidemment croissant au fur et à mesure que leur puissance augmente. Malheureusement, contrairement aux claviers K55 de Corsair, ces alimentations ne sont pas particulièrement “abordables”.

ATX 3.0 RMx SHIFT 750 watts : 154,90 €

ATX 3.0 RMx SHIFT 850 watts : 169,90 €

ATX 3.0 RMx SHIFT 1000 watts : 209,90 €

ATX 3.0 RMx SHIFT 1200 watts : 254,90 €

Ce nouveau bloc conserve les caractéristiques de la série RMx SHIFT, comme le câblage modulaire, la certification 80 PLUS Gold et la conformité PCIe 5.0. De plus, un câble PCIe 5.0 12VHPWR est inclus. Les RMx SHIFT blancs sont d’ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne de Corsair. En bonus, le bloc d’alimentation est garanti 10 ans.