Corsair étoffe sa gamme de SSD MP600 avec un modèle MP600 Pro XT

Corsair ajoute un nouveau modèle à sa gamme de SSD MP600, le MP600 Pro XT ; c’est une version améliorée du MP 6000 Pro. Il s’agit toujours d’un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 et NVMe 1.4. Comme les deux autres modèles Pro de la série, le XT embarque un contrôleur Phison PS5018-E18 et 2 Go de cache DDR4. En revanche, Corsair l’a doté de mémoire Micron TLC 3D à 176 couches et non plus de 96 couches, ce qui se traduit par des performances en hausse.

Proposé dans des capacités de 1 To, 2 To et 4 To, ce MP600 Pro XT atteint ainsi jusqu’à 7100 Mo/s en lecture séquentielle et 6800 Mo/s en écriture séquentielle. Pour les vitesses de lecture et écriture aléatoires, elles s’élèvent jusqu’à 1,2 M et 1 M d’IOPS respectivement. En matière d’endurance, elle est de 700 TBW pour le SSD d’une capacité de 1 To, 1400 TBW pour celui de 2 To et, et de 3000 TBW pour celui de 4 To. Le MTBF est quant à lui de 1,6 million d’heures.

Radiateur rainuré verticalement

Afin de rester au frais malgré la hausse des vitesses, le MP600 Pro XT hérite d’un nouveau radiateur en aluminium de 19 mm d’épaisseur à huit ailettes ; celles-ci ne sont plus orientées horizontalement mais verticalement.

Par ailleurs, Corsair propose les versions 2 To et 4 To de ce MP600 Pro XT avec un bloc d’eau via une déclinaison appelée MP600 Pro XT Hydro X Edition. Le SSD est également compatible avec le Corsair Hydro X Series XM2 Water Block.

Enfin, en matière de prix, le modèle 1 To coûte 219 euros ; le modèle 2 To, 439 euros ; le modèle 4 To, 1079 euros.

