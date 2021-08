Crucial commercialise des SSD NVMe P5 Plus armés de mémoire 3D NAND TLC à 176 couches

Proposés dans des versions de 512 Mo, 1 To et 2 To, ils offrent une vitesse de lecture séquentielle de 6600 Mo/s.

Crucial ajoute de nouveaux SSD à son catalogue, les Crucial P5 Plus. Proposé dans des versions de 500 Go, 1 To et 2 To, ces modèles NVMe M.2 2280 s’appuient sur une interface PCIe 4.0 x4. Ils embarquent de la mémoire 3D NAND TLC à 176 couches de Micron.

En matière de performances, Crucial se contente de communiquer les vitesses d’écriture et de lecture séquentielles. Le débit maximal en lecture séquentielle est de 6600 Mo/s pour toutes les capacités. La vitesse d’écriture séquentielle est de 3000 Mo/s pour le modèle de 512 Mo ; elle atteint 5000 Mo/s pour ses deux grands frères. Crucial ne de précise pas les vitesses aléatoires. Néanmoins, la société allègue que « les SSD Crucial P5 Plus offrent des performances de lecture aléatoire 67 % plus rapides et d’écriture aléatoire 40 % plus rapides que les SSD Crucial Gen3 précédents ». Concernant l’endurance, la fiche technique donne 300 TBW (total bytes written) pour le SSD de 500 Go ; 600 TBW pour celui de 1 To ; 1200 TBW pour celui de 2 To.

Des barrettes de DDR5-4800 signées Crucial prêtes à être vendues

De 109 à 371 euros

Teresa Kelley, vice-présidente et directrice générale du Consumer Products Group de Micron, déclare : « Avec l’augmentation des charges de travail intensives en données, les consommateurs exigent de plus en plus des solutions de stockage hautes performances pour leurs besoins, notamment les applications d’ingénierie, le montage vidéo, la création de contenu et les jeux. En utilisant notre puissante technologie 3D NAND à 176 couches, leader sur le marché, associée à la dernière interface de stockage à large bande passante, le SSD P5 Plus Gen4 rend le stockage informatique rapide comme l’éclair accessible à un large éventail de consommateurs sur le marché.

Si cet argumentaire vous a convaincu, vous pouvez acquérir un SSD Crucial P5 Plus de 512 Go au prix de 109,19 euros sur le site de l’entreprise. Dans une capacité de 1 To il se négocie 181,19 euros. Enfin, la version 2 To coûte 371,99 euros. Crucial accorde une garantie de 5 ans.