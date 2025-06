Cyberpunk tourne bel et bien en 120 fps sur un MacBook Pro M4 Max

CD PROJEKT RED a récemment visité l’Apple Park pour offrir à la presse internationale et aux créateurs de contenu un aperçu de la nouvelle édition de Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition. Cette démonstration nous laisse donc espérer à une arrivée du célèbre jeu sur Mac avec des résultats impressionnants, bien que le portage les ordinateurs d’Apple ne soit pas encore finalisé à ce stade.

La nouvelle a été partagée par Pawel Sasko, le directeur de jeu associé sur Cyberpunk 2077, sur X, décrivant cette journée comme l’une des plus mémorables de sa vie. Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition n’est pas simplement une combinaison du jeu initial et de l’extension Phantom Liberty, mais inclut également des mises à jour et des révisions majeures introduites après le lancement. Parmi celles-ci, la mise à jour 2.1 a amélioré divers aspects du jeu, allant de l’IA des ennemis et de la progression des compétences au modèle de conduite et aux interactions en monde ouvert.

https://twitter.com/PaweSasko/status/1932484628579037323

Bien qu’Apple et CD PROJEKT RED n’aient pas encore officiellement confirmé le support macOS pour ce titre, le fait que la démonstration ait eu lieu à l’Apple Park suggère fortement que Cyberpunk 2077 pourrait bientôt être disponible sur macOS, optimisé pour les puces Apple M4 notamment.

Selon le post, le jeu tournait avec des réglages ultra, offrant une fluidité de 120 images par seconde sur un Mac. Ces performances sont comparables à celles des PC de gaming dotés de cartes graphiques milieu de gamme comme une RTX 5070. Le MacBook Pro utilisé est équipé des puces M4 Max et tire parti des technologies Metal 3 et MetalFX d’Apple.

Apple a intensifié ses efforts pour attirer les développeurs de jeux AAA, et avec des outils tels que MetalFX Upscaling, Game Porting Toolkit, et une meilleure compatibilité Rosetta 2, Cyberpunk 2077 fonctionnant sur MacBook Pro pourrait servir de référence afin de combler l’envie d’Apple de se positionner sur le monde du gaming, malgré que les Mac soient plutôt vus comme des tapis de souris de luxe par les gamers PC. Sur le plan technique, cela pourrait signifier que l’intégration de Metal 3, ainsi que le mesh shading et le dynamic resolution scaling, sont adaptés aux GPU personnalisés d’Apple. Dans ce cas, les temps de chargement du jeu pourraient être quasi inexistants, grâce au stockage de classe NVMe.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, et les performances du titre devront être analysées sur la base de tests en conditions réelles. Néanmoins, le portage de Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition sur MacBook Pro est très appréciable et va permettre de rebooster le jeu sur Mac.