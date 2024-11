La nouvelle puce Apple M4 Max bat déjà la quasi-totalité des processeurs sur le marché

La puce M4 Max d’Apple bat toute la concurrence à plate couture. En effet, en plus de ne chauffer que très peu, elle offre des performances supérieures au Core Ultra 9 et modèles similaires.

Apple a lancé les nouveaux modèles MacBook Pro avec puce M4 en début de semaine, et les puces M4 Pro et M4 Max nous ont vraiment surpris par leurs performances par rapport aux anciens modèles et à la concurrence. Dans une nouvelle vidéo de comparaison, le YouTubeur Vadim Yuryev de Max Tech compare les puces M4 Pro et M4 Max à l’Intel Ultra 9 285K et à l’AMD Ryzen 9950X. On peut observer qu’Apple a réussi à réaliser un fantastique exploit d’ingénierie qui offre des gains de calcul et de graphisme améliorés.

Dans les premiers résultats de Geekbench 6, la puce M4 Pro a obtenu des résultats exceptionnels, battant des processeurs plus anciens d’Apple. Le SoC a obtenu un score de 3925 en single-core contre l’Intel Core Ultra 9 285K, qui a obtenu 3450, et le AMD Ryzen 9 9950X avec un score de 3359. Il faut noter que les puces Intel et AMD sont cadencées à 5,7 GHz, tandis que la puce M4 Pro est cadencée à 4,5 GHz.

En termes de résultats multicœurs, la puce M4 Pro à 14 cœurs bat également la puce M2 Ultra d’Apple avec 22 669 points. Les performances sont légèrement inférieures à celles du Intel Core Ultra 9 285K, qui affiche un score multicœur de 23 024 points, tandis que le Ryzen 9 9950X occupe la dernière place avec un score de 20 183 points. Les gains de performance massifs de la puce M4 Pro par rapport à la concurrence ne sont évidents que dans les chiffres à ce stade, et l’utilisation dans le monde réel pourrait être différente. Cependant, le fait que ce niveau de performance existe sur un MacBook Pro de 14 pouces est tout simplement surprenant.

Outre le M4 Pro, Apple a également annoncé la puce M4 Max, qui comporte le même nombre de cœurs que la puce M3 Max précédente, mais avec des performances accrues. La puce a réussi à franchir la barre des 4000 points dans les benchmarks en single-core, ce qui est à peine mieux que le M4 Pro. On constate que l’Intel Core Ultra 9 285K et le Ryzen 9 9950X sont loin d’être à la hauteur de la puce M4 Max. La vitesse de la puce M4 Max est la même que celle de la M4 Pro, soit 4,51 GHz.

Les résultats multi-cœurs sont également intéressants, la puce M4 Max s’assurant une avance massive avec 26 675 scores contre 23 024 pour Intel Core Ultra 9 285K et 20 550 pour Ryzen 9 9950X. Il faut également prendre en compte le fait que la puce basée sur Intel dispose d’un CPU à 24 cœurs, tandis que le CPU AMD dispose de 16 cœurs contre 14 pour la puce M4 Max. Apple a mentionné que ses dernières puces sont dotées des cœurs les plus rapides au monde, mais il reste à voir comment elles se comportent en utilisation réelle.

Les benchmarks de performances graphiques montrent une image différente, puisque la puce M4 Pro avec un GPU à 20 cœurs a obtenu 111119 points, soit deux fois moins que la puce M2 Ultra avec un GPU à 72 cœurs. Cependant, la puce M4 Max dotée d’un GPU à 40 cœurs apporte un gain notable de performances, avec un score de 192532, soit 25 % de plus que la puce M3 Max avec le même nombre de cœurs de GPU. Les performances sont presque identiques à celles de la puce M2 Ultra dotée d’un GPU à 76 cœurs.

Apple s’est surpassé cette année avec la série de puces M4 par rapport à la concurrence et à ses anciennes puces pour ordinateurs. Il ne manque plus que la future puce M4 Ultra pour fermer le bal, dans les prochains Mac Pro et Mac Studio l’année prochaine.