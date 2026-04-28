Dans ces départements, utiliser votre téléphone au volant va vous coûter votre permis

À partir du 1er mai, la Charente-Maritime rejoint trois autres départements français qui appliquent la suspension immédiate du permis de conduire pour les conducteurs pris à utiliser leur téléphone en conduisant.

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La mesure entre en vigueur ce vendredi. En Charente-Maritime, tout conducteur surpris à manipuler son téléphone au volant s’expose désormais à une suspension immédiate de son permis de conduire. Le département devient ainsi le quatrième à appliquer ce dispositif, après les Landes, qui avaient ouvert la voie en novembre 2025, puis le Pas-de-Calais et le Lot-et-Garonne, qui les avaient rejoints en février 2026.

Des chiffres qui motivent le durcissement

La préfecture de Charente-Maritime justifie cette décision par des données locales préoccupantes : l’usage du téléphone au volant serait impliqué dans 15 % des accidents mortels recensés dans le département, soit 7 des 45 tués sur les routes en 2025.

Pour accompagner l’entrée en vigueur de l’arrêté, une campagne de sensibilisation a été menée depuis le début du mois d’avril afin d’informer la population avant l’application effective des nouvelles sanctions.

Ce que risquent concrètement les conducteurs

Au-delà de la suspension immédiate du permis, les sanctions peuvent aller jusqu’à six mois de retrait en cas d’infractions supplémentaires constatées au même moment. Le conducteur en infraction devra également verser une contribution citoyenne de 200 euros à une association d’aide aux victimes de la route.

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Ces mesures s’ajoutent aux sanctions déjà prévues par le code de la route : l’usage d’un téléphone tenu en main au volant est en effet déjà passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de trois points sur le permis de conduire. Ça va finir par coûter cher le SMS.

Un mouvement qui pourrait s’étendre

Le dispositif, pour l’instant limité à quatre départements, suscite l’intérêt au-delà de leurs frontières. Plusieurs autres départements examinent actuellement la possibilité de mettre en place une réglementation similaire, afin d’améliorer la sécurité routière. En effet, les fautes d’inattention sont responsables d’accidents de la route, qui peuvent être meurtriers.

Malgré ça, des écrans XXL dans les voitures

En effet, si nous n’avons pas le droit d’utiliser nos téléphones au volant depuis des années, les écrans de plus en plus grands des voitures modernes, ne posent en revanche aucun problème. Face à un petit écran, de 7 pouces, les autorités ne voient aucun souci à utiliser un grand écran de 17 pouces, voire même deux sur certains véhicules.

Cependant, ces écrans, premièrement, ne sont pas mobiles, et ne permettent pas toutes les fonctionnalités d’un écran de smartphone. Ici, pas de jeux, pas de Snapchat ou Instagram, uniquement le strict nécessaire pour la conduite et le confort personnel. C’est donc la raison pour laquelle on autorise des écrans XXL, mais pas un smartphone qui force à baisser le regard.