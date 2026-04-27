Un film Battlefield serait en développement avec Christopher McQuarrie et Michael Jordan

Selon le Hollywood Reporter, un projet d’adaptation cinématographique de la franchise Battlefield, développée par EA, serait en cours de développement. Le producteur et réalisateur Christopher McQuarrie aurait présenté le projet à plusieurs studios et services de streaming, avec l’intention d’en assurer lui-même l’écriture, la réalisation et la production. L’acteur Michael B. Jordan, récemment à l’affiche de Sinners, serait quant à lui en discussions pour rejoindre le projet en tant que producteur et acteur principal.

Un projet encore flou sur le fond

La forme que prendrait ce film reste pour l’instant indéterminée. La franchise Battlefield couvre en effet plusieurs époques et lignes narratives distinctes, et repose historiquement sur une expérience multijoueur plutôt que sur une histoire centrale. Rien n’a donc été annoncé quant à la période ou au scénario qui serviraient de base à l’adaptation.

Du côté du réalisateur pressenti, le profil de McQuarrie semble cohérent avec ce type de projet. Il a notamment écrit, réalisé et produit plusieurs épisodes récents de la saga Mission : Impossible, et a coécrit le scénario de Top Gun : Maverick, drame militaire sorti en 2022.

Plusieurs studios sur le coup

Plusieurs grands studios seraient sur les rangs pour acquérir les droits du film, dont Sony et Apple. Le projet étant actuellement orienté vers une sortie en salles, Netflix apparaît comme un candidat moins probable dans cette course aux droits.

Ce développement intervient dans une période favorable pour la franchise. Battlefield 6, sorti en 2025, a enregistré 7 millions d’exemplaires vendus lors de ses trois premiers jours de commercialisation, un record pour la série. Il est également devenu le jeu le plus vendu aux États-Unis sur l’ensemble de l’année 2025, devançant son concurrent direct Call of Duty. Ce dernier fait lui aussi l’objet d’un projet d’adaptation, porté par Paramount Pictures et Activision, dont l’existence avait été révélée fin 2024.

Les adaptations de jeux vidéo retrouvent de l’élan

Longtemps associées à des échecs commerciaux, les adaptations de jeux vidéo connaissent un regain d’intérêt ces dernières années. Le film Minecraft en prises de vues réelles ainsi que deux films d’animation Super Mario Bros. ont rencontré un succès public, malgré des critiques mitigées. Un second film Minecraft est prévu pour l’année prochaine. L’adaptation du jeu indépendant Exit 8 a également bien performé, avec un score de 94 % sur Rotten Tomatoes, ce qui en ferait la meilleure note jamais obtenue par une adaptation de jeu vidéo sur la plateforme.

D’autres franchises de jeux de combat s’apprêtent par ailleurs à faire leur entrée sur grand écran : Mortal Kombat II est attendu en salles le 8 mai, et Street Fighter le 16 octobre. Sony travaille également à la relance d’un projet d’adaptation de Metal Gear Solid en prises de vues réelles, un film dont le développement avait été mis en suspens depuis plusieurs années.