WWDC 2026 : les événements gratuits auxquels vous pouvez assister sans billet

La conférence des développeurs d’Apple se tiendra début juin. En marge de l’événement, plusieurs rencontres sont prévues dans la région de Cupertino, accessibles sans invitation.

À six semaines de la WWDC 2026, Apple a publié une liste de neuf événements communautaires destinés aux développeurs, qui se dérouleront en Californie entre le dimanche 7 et le vendredi 12 juin, soit pendant toute la semaine de la conférence.

Les rendez-vous proposés gratuitement

Parmi les rendez-vous recensés figurent notamment le #WWDCScholars Meetup, la CommunityKit Conference, plusieurs éditions du Core Coffee WWDC Edition, un Apple Park Happy Hour, ou encore l’AiOS Meetup WWDC ’26 Edition. Ces événements se tiennent aux alentours de Cupertino et ne nécessitent pas de ticket pour la WWDC elle-même. La plupart demandent toutefois une inscription préalable, généralement gratuite.

Apple signale également Envision WWDC26, présenté comme “un événement communautaire en ligne de développeurs tiers, organisé autour de la semaine de la WWDC”. Au-delà de la Californie, la firme mentionne des rencontres similaires prévues aux Pays-Bas, en Chine et en Turquie durant la même période.

Ces événements représentent une alternative concrète pour les développeurs qui n’ont pas obtenu de place à la conférence officielle, les tickets étant distribués par tirage au sort, et constituent une occasion de se retrouver et d’échanger pendant cette semaine chargée.

Présentation d’iOS 27 et de Siri boosté à la sauce Gemini

Sur le fond, la WWDC 2026 devrait être marquée par la présentation d’iOS 27 et d’une version de Siri intégrant des fonctionnalités basées sur Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google. La keynote d’ouverture est attendue le lundi 8 juin, vraisemblablement à 10h, heure de Paris, bien qu’Apple n’ait pas encore publié le programme officiel.

L’ensemble des événements communautaires liés à la WWDC, ainsi que les rencontres organisées tout au long de l’année à travers le monde, sont consultables sur la page dédiée du site d’Apple, avec des filtres par région et par type d’événement.