Le Galaxy S27 Ultra ferait l’impasse sur une batterie gigantesque

Selon des informations non confirmées, le prochain flagship de Samsung pourrait embarquer une batterie plus volumineuse que celle de ses prédécesseurs, accompagnée de plusieurs optimisations techniques.

© Samsung

Des rumeurs circulant depuis quelques jours évoquent la possibilité que le Samsung Galaxy S27 Ultra soit équipé d’une batterie d’une capacité de 5 800 mAh. L’information vient du leaker connu sous le nom de Schrödinger, qui affirme que “plusieurs sources indiquent qu’un smartphone à batterie silicium-carbone est en préparation active, avec le Galaxy S27 Ultra comme premier déploiement le plus probable”.

Une technologie de batterie encore en test

La technologie silicium-carbone se distingue des batteries lithium-ion classiques par la composition de son anode, fabriquée à partir d’un composite nanostructuré silicium-carbone résistant aux fractures, en remplacement du graphite habituel. Ce matériau est théoriquement capable de stocker jusqu’à dix fois plus d’ions lithium que le graphite, ce qui permet d’augmenter la capacité énergétique tout en conservant un profil fin. Toutefois, la durée de vie de ces batteries est généralement inférieure à celle des batteries lithium-ion conventionnelles.

The Galaxy S27U vs S27 Pro

Main Upgraded

Battery bump(between 5200mAh % 5800mAh RTD)

Display Upgraded (M16 Ultra only)

Possible telephoto Upgrade

Exynos 2700 with SBS

UFS 5.0 pic.twitter.com/gDqWcAJVvw — Schrödinger (@phonefuturist) April 26, 2026

Samsung testerait actuellement plusieurs configurations de batteries silicium-carbone, dont une cellule de 12 000 mAh combinant une cellule de 6 800 mAh et une cellule de 5 200 mAh. À ce stade, il n’est pas établi si la capacité de 5 800 mAh mentionnée par Schrödinger correspond à une cellule silicium-carbone en cours de test chez Samsung ou à une batterie lithium polymère classique.

Un écart assumé face aux constructeurs chinois

Cette capacité annoncée reste inférieure aux 6 000 mAh et plus que proposent désormais plusieurs fabricants chinois sur leurs appareils haut de gamme. Samsung semble néanmoins avoir fait le choix de ne pas entrer dans cette course aux grandes capacités, en misant plutôt sur des gains d’efficacité énergétique à d’autres niveaux de l’appareil.

Deux évolutions techniques sont avancées pour expliquer ce positionnement. D’une part, le Galaxy S27 Ultra devrait être équipé d’un écran OLED M16, qui abandonne enfin les matériaux fluorescents bleus au profit de matériaux phosphorescents bleus, une transition qui améliore l’efficacité énergétique de la dalle de manière notable. Il est vrai que les écrans bleutés des smartphones Samsung n’étaient pas vraiment au goût de tous.

D’autre part, contrairement au Galaxy S26 Ultra, doté exclusivement du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, le S27 Ultra serait commercialisé dans deux versions : l’une équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 6 (ou Pro), l’autre de l’Exynos 2700. Ce dernier se distinguerait par une refonte architecturale importante : la mémoire vive serait intégrée directement aux côtés du SoC au niveau de la tranche de silicium, ce qui raccourcirait les interconnexions et réduirait la consommation énergétique. Un dissipateur thermique HPB amélioré couvrant à la fois la RAM et le SoC viendrait compléter ce dispositif pour une meilleure gestion de la chaleur.