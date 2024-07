De la caisse libre-service au péage d’autoroute, vous allez croiser partout ces Core embarqués

De nouveaux processeurs Intel 14001 viennent de faire leur apparition. Ces puces sont destinées aux systèmes embarqués et ont une particularité : elles n’ont pas de cœurs d’efficacité. Intel ayant apparemment fait l’impasse sur les E-Core de ces Raptor Lake Refresh inédits.

Alors qu’Intel s’apprête à lancer ses Core Ultra 200 dans le courant de l’année, l’entreprise souhaite faire du neuf avec du vieux. Le constructeur souhaite notamment réutiliser ses processeurs de quatorzième génération : les Raptor Lake Refresh.

Cette gamme de puces assez complète offrant entre 2 et 24 cœurs va accueillir de nouveaux arrivants. Intel aurait en effet dans l’idée de lancer une série inédite de processeurs baptisée 14001.

Très particuliers, ces Raptor Lake Refresh ne disposent d’aucun cœur d’efficacité fonctionnel et ne se composent que de cœurs de performances. De plus, le modèle phare, le Core i9-14901KE serait overclockable.

Ce détail est particulièrement intéressant sachant que les processeurs 14001 sont en fait des puces embarquées. Ils ne sont donc pas destinés au segment desktop ou mobile et seront plutôt intégrés à des appareils commerciaux, domotiques et industriels.

Des Raptor Lake Refresh défectueux recyclés ?

Les puces seront donc uniquement disponibles dans ce format et seront installées directement en usine par les fabricants OEM. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’avec cette gamme de puces, Intel cherche à faire du recyclage.

L’entreprise pourrait se servir des dies Raptor Lake avec des E-Core défectueux mais fonctionnels. Le nombre de processeurs serait assez important, comportant trois Core i9, deux i7 et quatre i5.

Coeur/threads Fréquence Cache iGPU TDP Core i9-14901KE 8/16 3.8 / 5.8 GHz 16 Mo L2

36 Mo L3 UHD Graphics 770 (32 EU) 125 W Core i9-14901E 2.8 / 5.6 GHz 65 W i9-14901TE 2.5 / 5.5 GHz 45 W Core i7-14701E 2.6 / 5.4 GHz 16 Mo L2

33 Mo L3 65 W Core i7-14701TE 2.1 / 5.2 GHz 45 W Core i5-14501E 6/12 3.3 / 5.2 GHz 12 Mo L2

24 Mo L3 65 W Core i5-14501TE 2.2 / 5.1 GHz 45 W Core i5-14401E 2.5 / 4.7 GHz UHD Graphics 730 (24 EU) 65 W Core i5-14401TE 2.0 / 4.5 GHz 45 W

Bien que l’absence d’E-Core pourrait poser des problèmes d’efficacité énergétique, elle pourrait également simplifier le travail des processeurs. Avec un seul type de cœurs, les puces pourraient optimiser la gestion des tâches, ce qui résulterait en des performances accrues.

Intel veut-elle débrider votre pompe à insuline ?

L’overclocking du Core i9-14901KE pousserait le vice encore plus loin en permettant d’amplifier encore plus les performances. En revanche, l’utilité d’une telle manœuvre peut laisser sceptique. Après tout, si un téléviseur 4K intelligent pourrait éventuellement bénéficier d’un petit coup de pouce en ce qui concerne ses performances, l’usage d’un CPU comme le 14901KE ne serait pas nécessaire. D’autant plus que ces Core ne serait pas destinés à ces appareils en particuliers.

Il va donc falloir voir dans quelle type de machine ces processeurs vont être intégrés avant de juger de leur utilité. Plutôt que d’atterrir dans des produits d’électroménager, il est plus probable que ces Raptor Lake soient destinés à des systèmes embarqués ayant réellement besoin de performances plus avancées et de puissance de calcul supérieure.

Les puces pourraient être intégrées à des stations de travail professionnelles ou des appareils rencontrés au quotidien. Les génération précédente de processeurs embarqués sont notamment utilisées dans des tablettes et des panneaux d’affichage numérique. La liste est assez longue et les processeurs embarqués Intel peuvent être trouvés dans les produits et appareils suivants (entre autre) :

Les pompes à insuline conçues par Medtronic

Les défibrillateurs Philips

Des systèmes de péage auto-routier

Certains appareils domotiques (caméras de surveillance, alarmes, thermostat, etc…)

Les caisses en libre-service

Des terminaux de paiement

Ces processeurs pourraient également être utilisés dans le secteur de l’imagerie médicale. Après tout, Intel fournit déjà des puces pour les appareils IRM (imagerie par résonance magnétique) ou pour les caméras endoscopiques. Il n’est pas impossible que les Core 14001 soient destinés à un marché similaire.