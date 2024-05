Les CPU Core Ultra 200 se rapprochent, Intel aurait trouvé une date de sortie

Les prochains processeurs Arrow Lake d’Intel sont très attendus. Ceux qui devraient entériner la quinzième génération de CPU connue sous le nom de Core Ultra 200 sont encore assez mystérieux, bien qu’il soit désormais possible d’en apprendre plus sur leur fenêtre de sortie éventuelle.

Intel vient de confirmer la fenêtre de lancement de ses prochains processeurs de quinzième génération, les Arrow Lake-S, H et HX. Ces nouveaux CPU Core Ultra 200 devraient être destinés aux segments mobile et desktop et devraient être expédiés au courant du quatrième trimestre de 2024.

Ces processeurs font donc partie de la toute nouvelle génération d’Intel Core, devant inclure une vingtaine de CPU divers et variés pour les Core Ultra 200. Pour ce qui est des CPU Arrow Lake, ils devraient être disponibles en plusieurs variantes, notamment les versions S (bureau), HX (laptop gaming) et H (laptop) et dire adieu à l’Hyper-Threading.

Le catalogue d’Intel, bien que complet, semble assez compliqué puisque des modèles “F” d’entrée de gamme, faisant potentiellement l’impasse sur la série 3, sont également prévus ainsi que des CPU haut de gamme “K”.

En revanche, ces derniers ne semblent pas concernés par l’annonce d’Intel, qui pourrait en parler davantage lors du Computex 2024 prévu en juin. C’est à cette occasion que le constructeur pourrait dévoiler l’ensemble de sa quinzième génération de CPU.

Les CPU Arrow Lake-S, H et HX sortiront en fin d’année

©Intel

Avant cela, il est tout de même possible d’en apprendre un peu plus sur ces futurs CPU, notamment sur leur configuration. Les Arrow Lake-S, prévus pour les ordinateurs de bureau, devraient être compatibles avec des cartes mères série 800 et avec le socket LGA 1851.

Ces CPU feront, semble-t-il, le plein de mémoire en disposant de 3 Mo de cache L2 par cœur de performance (Lion Cove). La configuration du CPU devrait être de 8+16 ou bien de 8+6 cœurs (P-Core et E-Core). Un iGPU Alchemist intégré est également prévu, au contraire des futurs Ultra Core 240F.

Les Arrow Lake-S, H et HX auraient également un TDP compris entre 35 W et 65 W. Les variantes haut de gamme “K”, elles, se situeraient plutôt aux alentours de 125 W. Les Core Ultra 200 seront uniquement compatibles avec la mémoire DDR5 et pourraient supporter la DDR5-6400.

À l’origine, les rumeurs sous-entendaient une sortie des Arrow Lake-S début 2024. Finalement, ces CPU seraient plutôt commercialisés en fin d’année, lors du quatrième trimestre, entre octobre et décembre.

CPU Architecture Fréquence supposée Cache (L3) supposé TDP supposé Core Ultra 9 285K Lion Cove / Skymont 5.5 GHz 36 Mo 125 W Core Ultra 7 265K Lion Cove / Skymont ? 33 Mo 125 W Core Ultra 5 245K Lion Cove / Skymont ? 24 Mo 125 W Core Ultra 9 275 Lion Cove / Skymont ? ? 65 W Core Ultra 7 255 Lion Cove / Skymont ? ? 65 W Core Ultra 5 240 Lion Cove / Skymont ? ? 65 W Core Ultra 5 240F Lion Cove / Skymont ? ? 35 W