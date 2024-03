De l’IA pour accélérer les Radeon, nouvelle arme secrète d’AMD ?

AMD pourrait bientôt améliorer sa technologie de mise à l’échelle FSR en la dotant d’intelligence artificielle. Cela permettrait à l’entreprise de proposer une solution encore plus compétitive aux joueurs en améliorant drastiquement le rendu et les performances des jeux.

©AMD

Avec l’évolution graphique des jeux vidéo, ces derniers deviennent de plus en plus exigeants. C’est pourquoi certains constructeurs tentent d’apporter des solutions pour rendre l’expérience des joueurs plus fluide.

Pour ce faire, des entreprises mettent à disposition des outils de mise à l’échelle comme le DLSS 2 de NVIDIA ou le FSR 2 d’AMD ou encore de nouvelles générations de carte graphique. Cela permet d’offrir aux joueurs un meilleur rendu d’image tout en améliorant les performances.

Alors que NVIDIA propose déjà des solutions intégrant l’intelligence artificielle, AMD pourrait bientôt annoncer l’introduction de l’IA dans sa technologie d’upscaling, notamment dans le FSR. Ce ne serait pas tout et les cartes graphiques Radeon pourraient, elles aussi bénéficier d’amélioration liées à l’IA.

Cette nouvelle information pourrait confirmer les spéculations sur une refonte potentielle du FSR. Le but pour AMD serait de venir concurrencer les technologies similaires que sont le DLSS de Nvidia et le XeSS d’Intel. Ainsi, après avoir déployé le FSR 3, AMD pourrait donc être en train de travailler sur une quatrième version de la technologie intégrant l’IA.

AMD pourrait doper son FSR et ses Radeon avec l’IA

Dans un entretien avec Mark Papermaster, le directeur des nouvelles technologies, souligne que 2024 sera une année décisive pour AMD. En effet, l’entreprise investit dans l’intelligence artificielle et l’intègre le plus possible dans son écosystème, notamment dans ses cartes graphiques.

Il convient cependant de prendre ces informations avec précaution. Lors de l’entretien, Papermaster n’évoque pas directement le FSR. Il semblerait logique qu’AMD intègre bel et bien l’IA à sa technologie d’upscaling, mais sans annonce officielle, il vaut mieux rester prudent.

Il est possible qu’AMD puisse utiliser un réseau neuronal pour extrapoler des données à partir de frames de jeu rendues à des résolutions supérieures à 4K. Ces données seraient ensuite intégrées dans les pilotes Radeon pour que le “FSR IA” les utilise comme référence. Cela permettrait de générer des images de haute qualité en jeu. Néanmoins, la mise en œuvre précise de cette technologie reste encore à déterminer.

Que signifie l’intégration de l’IA dans le FSR ?

©AMD

La question du support matériel reste également en suspens. La version IA de FSR pourrait être limitée aux systèmes équipés des NPUs XDNA. Cette restriction pourrait exclure une grande partie de la communauté de joueurs AMD existante. Notamment ceux utilisant des cartes graphiques Radeon RX 6000 pourtant désormais compatibles avec le Fluid Motion Frame.

L’ajout de l’IA aux logiciels d’AMD pourrait être un moyen de stimuler l’adoption des nouveaux NPUs XDNA cités plus haut. Cette intégration IA constituerait néanmoins une évolution significative pour le FSR, avec le potentiel d’améliorer encore plus la qualité d’image des jeux.

Quoi qu’il en soit, si l’initiative d’AMD se concrétise, cela représenterait une bonne nouvelle pour les joueurs. Ainsi, les processeurs de cartes graphiques Radeon pourraient profiter d’une technologie améliorée et d’une expérience de jeu plus agréable. Ce qui pourrait faire de l’ombre a NVIDIA et à son DLSS.