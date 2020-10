De l’USB 3.0 et 128 Go minimum pour les solutions de stockage tierces sur Xbox Series X

Les Xbox One X/S de Microsoft débarqueront le mois prochain. La première embarque un SSD NVMe en PCIe 4.0 de 1 To et la seconde, de 500 Go ; en pratique, les joueurs disposeront d’environ 800 et 360 Go pour installer les titres. Chez certains, ces capacités seront vite saturées. Afin d’accroître l’espace de stockage, deux solutions : acquérir le SSD externe officiel de 921 Go ou avoir recours à une solution tierce. Dans ce cas, il y aura quelques critères à respecter.

En effet, seuls les dispositifs qui offrent au minimum 128 Go d’espace et qui utilisent l’interface USB 3.0 seront éligibles.

Déjà, la Xbox Series X améliore nettement le nombre d’ips sur les jeux Xbox actuels

Pour ne pas altérer les temps de chargement

Cela exclut donc les anciennes solutions avec une faible capacité. Avec cette décision, Microsoft souhaite garantir une expérience de qualité, les temps de chargement réduits étant l’une des principales promesses des consoles de nouvelle génération.

À titre indicatif, on trouve désormais des clefs USB 3.0 de 128 Go vendues environ 20 euros, et des modèles 256 Go à partir d’une trentaine d’euros.

Source : TechPowerUp