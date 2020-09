La Xbox Series X offre ‘seulement’ un peu plus de 800 Go d’espace de stockage pour installer les jeux

Parmi les arguments en faveur de la Xbox Series X par rapport à la PlayStation 5, figure un SSD d’une capacité plus élevée, annoncé par Microsoft à 1 To, tandis que celui de la la console concurrente se borne à 825 Go. Néanmoins, n’espérez pas profiter réellement de 1 To d’espace de stockage pour vos jeux ; concrètement, « seulement » 818 Go sont disponibles.

On doit cette information au site IGN. Dans un article, ont peut lire que formaté, le SSD de la console a une capacité de 931 Go. Or, 113 Go sont nécessaires pour le système d’exploitation de la machine, lequel comprend des fonctionnalités comme le Quick Resume permettant de reprendre une ancienne partie instantanément.

Déjà, la Xbox Series X améliore nettement le nombre d’ips sur les jeux Xbox actuels

Un stockage très limité pour la Xbox Series S

Avec la taille des jeux actuels, autant dire que le SSD risque d’être vite rempli. Ainsi, certains risquent de devoir repasser à la caisse plus tôt que prévu pour acquérir le SSD additionnel de 921 Go, tout de même facturé 269 euros.

Si pour la Xbox Series X, les 818 Go à disposition accordent malgré de la marge, la situation risque d’être nettement plus délicate pour la Xbox Series S. Déjà dépourvue de lecteur de disques, elle doit composer avec un SSD PCIe 4.0 NVMe de seulement 512 Go. Selon Cowcotland, elle n’offre que 364 Go d’espace, formatage et système déduits. Tout juste de quoi installer deux jeux aussi lourds que CoD Modern Warfare…