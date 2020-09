Déjà, la Xbox Series X améliore nettement le nombre d’ips sur les jeux Xbox actuels

Avec sa Xbox Series X, qui débarquera le 10 novembre prochain, Microsoft met en avant une rétrocompatibilité totale sur quatre générations. La promesse : des « milliers de jeux disponibles » dès le lancement ; en outre, l’entreprise annonce fièrement que ceux-là « seront plus beaux et plus agréables à jouer que jamais sur Xbox Series X ». Le site Digital Foundry, en possession d’une Xbox Series X, a voulu vérifier ces dires. Il a donc testé plusieurs titres de précédentes générations sur la nouvelle machine.

Les résultats sont clairement au rendez-vous. Sans même avoir été optimisés via un patch, les jeux testés profitent pleinement du regain de puissance de la machine. C’est le cas pour Final Fantasy XV : le titre atteint une fréquence quasiment stable de 60 images par seconde sur Xbox Series S, alors qu’il tourne à environ 45 images par seconde de moyenne en 1080p sur Xbox One X. Même constat pour des softs comme Hitman 2 ou Monster Hunter World : le premier passe de 40 ips en 4K sur Xbox One X à 60 ips, également en 4K, sur Xbox Series X ; quant au second, l’évolution est encore plus flagrante, avec un nombre d’ips doublé en 4K, soit un passage de 30 ips en moyenne sur Xbox One X à 60 sur Xbox Series X.

Gears of War Ultimate, le soft qui en profite au maximum

Pour l’instant, le jeu qui tire le mieux profit de la Xbox Series X est Gears of War Ultimate. Sans donner de chiffres précis, Digital Foundry indique qu’il tourne en 4K à une fréquence d’images deux fois supérieure à celle obtenue sur Xbox One X… en Full HD. On imagine que d’autres titres Microsoft profiteront du même traitement de faveur.

Il y a tout de même quelques rares cas où le bénéfice est moins probant, comme Rise of The Tomb Raider. En 4K, celui-ci plafonne à 30 images par seconde quelle que soit la console, Xbox One X ou Xbox Series X. Néanmoins, en 1080p, les choses s’améliorent, avec un 60 ips presque constant sur Xbox Series X contre des valeurs comprises entre 40 et 55 ips sur Xbox One X.

En l’état, la Xbox Series X offre des gains non négligeables et permet de jouer dans de meilleures conditions ; à terme, on peut supposer qu’ils seront encore plus concluants, notamment pour les jeux intégrés au Game Pass. En tout cas, d’ici quelques semaines, les joueurs Xbox ressentiront déjà, à leur tour, ce petit plaisir que connaissent les joueurs PC lorsqu’ils relancent leurs jeux favoris après avoir upgradé leur configuration.