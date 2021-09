Des images de trois nouveaux ventirads stock pour les processeurs Intel Alder Lake-S

Les processeurs Intel Alder Lake-S à venir utilisent un nouveau socket, LGA1700, et leur IHS n’est plus carré mais rectangulaire. Si vous vous demandez à quoi vont ressembler les ventirards fournis par Intel, voici quelques illustrations partagées par un certain Ayxerious sur Twitter.

Intel déclinerait ces dissipateurs CPU Laminare en trois variantes distinctes pour les processeurs avec 65 W de TDP. Le Laminar RH1 (H = « high »), à gauche, pourrait refroidir les processeurs Core i9 avec un PL1 de 65 W ; il propose à l’évidence quelques effets RGB. Celui du milieu, le Laminar RM1 (M = « mainstream » ou « medium ») s’occuperait des processeurs Core i7, Core i5 et Core i3. Enfin, celui de droite, le Laminar RS1 (S pour « small ») concernait les puces Pentium et Celeron d’entrée de gamme.

Pour des processeurs lancés l’année prochaine

Dans tous les cas, ces ventirads adoptent une conception en spirale. Cependant, outre la présence de diodes RGB, le RM1 semble être plus épais et comporter davantage d’ailettes en aluminium que les deux autres modèles. De plus, les Laminar RM1 et RS1 hériteraient d’un mécanisme de montage à vis poussoir similaire aux solutions actuelles ; le Laminar RH1 semble bénéficier d’un système impliquant une plaque arrière. Précaution d’usage avec ce genre de fuites préliminaires, ne les prenez pas pour argent comptant et le design des produits finaux peut bien sûr changer.

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions pas voir débarquer ces ventirads cette année puisqu’en principe, Intel lancera seulement des processeurs Alder Lake-S K et KF à l’automne ; les puces avec TDP de 65 W n’arriveraient que plus tard, en début d’année prochaine.

Enfin, rappelons que du côté d’AMD, l’entreprise a mis à jour ses solutions de refroidissement à l’occasion de la sortie des Ryzen 3000 : Wraith Stealth, Wraith Spire et Wraith Prism, qui refroidissent les processeurs avec des TDP de 65 W, 95 W et 105 W.