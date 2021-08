Des informations sur les Ryzen Threadripper 5000 en provenance de Gigabyte

Il semblerait qu’AMD dégaine bientôt des Ryzen Threadripper 5000, nom de code Chagall. Ces puces introduiront l’architecture CPU Zen 3 sur le secteur HEDT. ComputerBase livre des données les concernant récupérées chez Gigabyte.

Comme leurs ancêtres, ces Threadripper Chagall proposeront jusqu’à 64 cœurs / 128 threads au maximum, pour un TDP de 280 W. Leur architecture Zen 3 devrait toutefois offrir une belle hausse des performances, comme c’est le cas pour les Ryzen 5000 et EPYC 7003 (Milan). Pour mémoire, les Threadripper 3000 ont été lancés il y a presque deux ans, fin 2019. Des déclinaisons Pro les ont rejoints en juillet 2020 ; d’ailleurs, AMD propose ces dernières sur le marché DIY depuis mars dernier.

Les dissipateurs CPU AM4 seraient compatibles avec le socket AM5

Des gammes plus étoffées ?

Revenons-en à nos Threadripper sous architecture Zen 3. Selon les informations rapportées par ComputerBase, AMD prépare toujours deux gammes : des Threadripper classiques, qui ciblent le marché HEDT (High-End Desktop), des Threadripper Pro pour les stations de travail. Comme promis, les premiers utilisent la plateforme TRX40, les seconds la plateforme WRX80.

Concernant le nombre de cœurs, nous savons que ce sera 64 au mieux dans les deux cas. Outre le Ryzen Threadripper 3990X, les Ryzen Threadripper 3000 comprennent aussi des modèles à 32 et 24 cœurs (les Ryzen Threadripper 3970X et Ryzen Threadripper 3960X). On peut s’attendre à ce qu’AMD conserve cette organisation ; cependant, une nouvelle puce à 16 cœurs a également été évoquée par le passé.

La répartition est légèrement différente pour la gamme Threadripper 3000 Pro. Elle contient quatre références, dotées de 12, 16, 32 et 64 cœurs. Mais là encore, l’ajout d’un nouveau modèle, cette fois à 24 cœurs, est aussi envisageable.

Nos confrères de Tom’s Hardware US évoquent un lancement en novembre pour les puces HEDT, en 2022 pour les Threadripper Pro.