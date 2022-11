Des premières RTX 6000 référencées : quelques milliers de dollars

La carte graphique de NVIDIA qui offre actuellement le plus de cœurs CUDA ; presque 2000 de plus que la GeForce RTX 4090.

En septembre, NVIDIA a présenté sa carte graphique RTX 6000 dotée de 48 Go de GDDR6. Cette solution doit être commercialisée à partir de décembre. Des détaillants américains (ShopBTL et CompSource) ont donc commencé à la référencer : les prix oscillent entre 7378 et 8210 dollars.

La RTX 6000 bénéficie de l’architecture Ada Lovelace, au même titre que les GeForce RTX 4000. Elle mobilise le GPU AD102 également utilisé pour la GeForce RTX 4090. La RTX 6000 exploite presque l’intégralité de son GPU : 142 multiprocesseurs de flux sur les 144 disponibles, soit 18 176 cœurs CUDA sur 18 432. Pour la comparaison, la GeForce RTX 4090 se “contente” de 128 multiprocesseurs de flux / 16 384 cœurs CUDA. La fréquence Boost GPU est de 2,5 GHz, la vitesse mémoire est de 20 Gbit/s, le bus mémoire de 384 bits. Pour finir, la RTX 6000 a un TGP assez contenu au vu de ses spécifications, de 300 W.

Le très haut de gamme de NVIDIA

Le tableau ci-dessous compare les caractéristiques de la RTX 6000 à celles de la RTX A6000 et de la GeForce RTX 4090. Bien sûr, la RTX 6000 et la RTX A6000 ne ciblent pas les joueurs. Enfin, sachez que NVIDIA a publié un pilote pour la RTX 6000 avant-hier, ce qui présage d’un lancement imminent.