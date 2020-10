NVIDIA présente ses RTX A6000 et RTX A40, des Quadro qui n’en sont plus

NVIDIA continue de décliner son architecture Ampere : après l’Ampere A100 en mai dernier puis les RTX 3080 et RTX 3090 en septembre, c’est maintenant à la gamme Quadro d’accueillir deux modèles. Enfin, pas tout à fait : l’entreprise dirigée par Jensen Huang réitère ce qu’elle a fait avec l’Ampere A100, une Tesla qui ne porte plus son nom, et décide de se passer de l’appellation historique ; ainsi, les deux nouvelles arrivantes ne s’appellent pas Quadro mais simplement NVIDIA RTX A6000 et NVIDIA RTX A40. De fait, il s’agit bien des cartes avec 48 Go de mémoire GDDR6 qu’on avait découvertes il y a peu et baptisées, improprement, Ampere Quadro RTX.

Au niveau de leurs spécifications, ces deux références sont relativement similaires. Elles embarquent dans tous les cas un GPU GA102, 48 Go de mémoire GDDR6, 10 572 cœurs CUDA et 336 cœurs Tensor. Concrètement, elles s’apparentent à des RTX 3090 avec des modules mémoires de 16 Gb en GDDR6 ; un choix peut-être justifié par l’absence de tels modules en GDDR6X ou par le support de l’ECC.

Une disparité au niveau de la vitesse mémoire ?

Les différences entre les deux cartes concernent le type de refroidissement et la connectique : la RTX A6000, destinée à des machines professionnelles, bénéficie d’un refroidissement actif et propose quatre DisplayPort 1.4 ; la RTX A40, promise aux centres de données, hérite d’un refroidissement passif et perd un DisplayPort.

En revanche, une autre différence majeure concernerait la vitesse mémoire ; malheureusement, NVIDIA ne précise pas celle de la RTX A6000. Selon certains sites, celle de la RTX A6000 serait de 16 Gbit/s contre 14,5 Gbit/s pour la RTX A40. Par conséquent, les deux cartes ayant un bus mémoire de 384 bits, la RTX A6000 jouirait d’une bande passante mémoire de 768 Go/s et la RTX A40, de 696 Go/s. À titre comparatif, la mémoire GDDR6X de la RTX 3090 lui octroie une bande passante de 936 Go/s.



RTX A6000

RTX A40

NVIDIA ne donne pas d’indications sur le prix, mais prévoit des expéditions à partir de décembre.