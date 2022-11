‘Faites-vous plaisir !’ : NVIDIA centralise des promos sur les RTX 3000 pour le Black Friday et les fêtes de fin d’année

NVIDIA souhaite faire votre panier idéal en sélectionnant des cartes graphiques ainsi que des ordinateurs de bureau et portables en promotion.

En avril dernier, à une période au cours de laquelle obtenir une carte graphique à bon prix restait hasardeux, NVIDIA lançait une page NVIDIA Restock & Reload regroupant les meilleures offres GeForce RTX, mise à jour chaque semaine. L’entreprise renouvelle sa formule en cette fin d’année avec une page désormais intitulée Faites-vous plaisir ! ; celle-ci centralise toujours des promotions portant sur les GPU RTX Ampere.

© NVIDIA

La société indique : “Pour les fêtes de fin d’année, offrez-vous ou offrez à un proche les meilleurs cadeaux pour le jeu et la création. Les cartes graphiques, ordinateurs portables, systèmes de bureau GeForce RTX ainsi que les moniteurs G-SYNC offrent une expérience ultime aux joueurs et aux créateurs. Entre le Black Friday et les fêtes de fin d’année, c’est le moment des promos !”

Pas non plus de changement en matière de suivi, ces offres resteront mises à jour chaque semaine, tous les jeudis à 15 heures. “Pour accompagner la recherche des meilleurs bons plans pour cette fin d’année, nous travaillons avec nos partenaires pour mettre à jour une page dédiée toutes les semaines le jeudi à 15h avec les meilleures offres disponibles chez les revendeurs français (liste non exhaustive)”, précise NVIDIA.

Les offres de la semaine

Ne cherchez pas, vous ne trouvez pas de GeForce RTX 4000 en promo pour le moment… toutes les offres portent sur des GeForce RTX 3000. Voici celles choisies par NVIDIA cette semaine.

Cartes graphiques GeForce RTX :

Vous pouvez retrouver nos tests de toutes ces cartes graphiques en suivant les liens.

© NVIDIA

Ordinateurs de bureau GeForce RTX :

BlackMAX 3070 : GeForce RTX 3070 / R5 5600x / 16 GB DDR4 3600 MHz / 500 Go NVMe pour 1299 euros ;

PC Gamer EVIL : GeForce RTX 3080 / I5 12400F – 16Go DDR4 3600Mhz/ 500Go NVMe pour 1599 euros ;

BlackMAX 3060 : GeForce RTX 3060 / R5 5500 / 16 GB DDR4 3600 MHz / 500 Go NVMe pour 899 euros.

Ordinateurs portables GeForce RTX :

Acer Predator PH315-54-909V : GeForce RTX 3070, i9-11900H, 16GB, 512GB pour 1299 euros (à partir de demain ! ) ;

Asus Dash TUF : GeForce RTX 3050, i5-11300H, 8GB, 512GB pour 699 euros ;

Lenovo Legion 5 : GeForce RTX 3060, Ryzen 5800H, 8GB, 512GB, Sans OS pour 849 euros.

Nous ne relayerons pas ces offres chaque semaine, donc n’hésitez pas à les suivre directement sur la page Faites-vous plaisir !.