Des benchmarks de Ryzen 9000 montrent les processeurs AMD au top de leur forme

AMD s’apprête à lancer une toute nouvelle génération de processeurs Ryzen 9000 basés sur l’architecture Zen 5. Alors que le Ryzen 9 9900X a lui aussi été récemment testé sur Geekbench, obtenant un score de 19 756 en multicore et 3401 points en multicore, c’est au tour des Ryzen 7 9700X (8 cœurs) et Ryzen 5 9600X (6 cœurs) de montrer ce qu’ils ont dans le ventre. En effet, ils ont été aperçus sur l’outil de benchmark avec comme base une carte mère ASUS ROG Crosshair X670E Hero, épaulée par 32 Go de RAM DDR5 d’une fréquence de 6000 MHz.

Un gain générationnel plus marqué pour le Ryzen 5 9600X

Les tests révèlent que le Ryzen 7 9700X a obtenu un score de 3312 points en monocore et 16431 points en multicore. La fréquence d’horloge a atteint un pic de 5,57 GHz pendant l’exécution du test. Le Ryzen 7 7700X avait obtenu à l’époque les scores respectifs de 2912 et 15 272 points, soit des hausses de 13,7% et 7,6%.

© Geekbench

En ce qui concerne le Ryzen 5 9600X, le gain est plus marqué par rapport à son prédécesseur. En effet, il a réussi à atteindre 3284 points en monocore, et 14594 en multicœur, quand le 7600X n’avait obtenu que 2868 et 12 825 points, soit des améliorations respectives de 20,9% et 13,8% par rapport au CPU basé sur Zen 4. De son côté, la fréquence d’horloge était limitée à 5,3 GHz en pointe, tandis que le nouveau modèle a atteint un pic de 5,47 GHz.

© Geekbench

Pour l’heure, le seul processeur de la nouvelle gamme Granite Ridge pas encore testé est le Ryzen 9 9950X équipé de 16 cœurs. Il représentera le sommet de la gamme des CPU pour ordinateurs de bureau. Toutefois, il faut s’attendre à ce que les séries 9000 consomment davantage, puisque un premier benchmark fin mai aurait dévoilé un TDP de 170W pour les nouvelles puces AMD, contre 125 pour le i9-14900K de chez Intel.

Les modèles de CPU ont tous été testés avec seulement quelques jours d’intervalle. Il est probable que les résultats de ce dernier apparaissent sous peu. Pour ceux qui s’inquiètent du prix de départ, il se dit que les futurs Ryzen 9000 aient des prix inchangés tout en performant mieux.