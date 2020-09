Des RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go en préparation ?

La possible réponse de NVIDIA aux GPU RDNA 2 d’AMD.

Le mois de septembre a débuté avec l’annonce par NVIDIA de trois cartes graphiques Ampere, les RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. La première arrivera le mois prochain ; la seconde est disponible depuis le 17 septembre ; la dernière débarquera le 24 septembre. Forcément, on imagine que d’autres modèles sont en préparation. Récemment, on a d’ailleurs eu quelques fuites au sujet d’une potentielle RTX 3060 Ti. De nouvelles informations en provenance de Gigabyte mentionnent maintenant trois nouvelles cartes.

Outre la RTX 3060 Ti, Gigabyte préparerait des RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et des RTX 3070 avec 16 Go de VRAM.

Voici un premier cliché de la RTX 3070 Founders Edition

La RTX 3060 Ti en octobre

En tout, il y a cinq modèles, dont les numéros de référence sont disponibles dans le tableau ci-dessous.

Gigabyte RTX 3060 Ti ou Super Gigabyte RTX 3070 16 Go Gigabyte RTX 3080 20 Go GV-3060SEAGLE OC-8GD GV-3070SGAMING OC-16GD GV-308SGAMING OC-20GD – GV-307SAORUS M-16GD GV-308SAORUS M-20GD

Vous constatez la présence de la lettre « S » ; cela pourrait signifier « Super » ou « Ti ». Logiquement, cette surabondance de mémoire devrait entraîner un surcoût conséquent ; concrètement, le prix d’une RTX 3070 avec 16 Go de mémoire GDDR6 ne serait pas très éloigné de celui d’une RTX 3080 avec 10 Go de mémoire GDDR6X.

De fait, même en 4K, les 10 Go de la RTX 3080 suffisent amplement sur les jeux actuels. Néanmoins, NVIDIA prépare peut-être ces modèles dopés en mémoire VRAM pour contrer les GPU AMD sous architecture RDNA 2, soupçonnés d’embarquer une belle quantité de mémoire vidéo dédiée.

Ainsi, VideoCardz estime que les RTX 3080 avec 20 Go et RTX 3070 avec 16 Go de RAM sortiraient après les cartes Big Navi d’AMD, lesquelles seront présentées le 28 octobre prochain, tandis que la RTX 3060 Ti arriveraient quant à elle dès le mois d’octobre.