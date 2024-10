Ce téléviseur géant HiSense est enfin disponible en Europe … pour la bagatelle de 20 000 euros !

Hisense a dévoilé son nouveau téléviseur phare, le ULED X Mini 110UX, une véritable prouesse technologique qui redéfinit les standards de l’industrie. Doté d’un écran 4K Ultra HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (pouvant atteindre 144 Hz avec la fonctionnalité VRR activée), ce téléviseur impressionne par ses caractéristiques de pointe, promettant une expérience visuelle exceptionnelle.

Une qualité d’image exceptionnelle

Le ULED X Mini utilise la technologie Quantum Dot, qui permet une reproduction des couleurs améliorée, offrant des images plus vives et réalistes. Cette technologie est associée au système de rétroéclairage Full Array Local Dimming Pro de Hisense, qui divise le rétroéclairage en 40 960 zones de gradation. Cette innovation permet au téléviseur d’atteindre une luminosité de pointe impressionnante de 10 000 nits, tout en préservant des noirs profonds et riches, un atout clé pour les cinéphiles et les amateurs de contenu HDR.

Support complet des formats HDR et moteur Hi-View AI

Le 110UX prend en charge les derniers formats HDR, notamment Dolby Vision IQ, HDR10+, et HLG, garantissant ainsi une compatibilité avec un large éventail de contenus haute dynamique. De plus, Hisense a intégré son moteur Hi-View AI Engine X, qui ajuste dynamiquement la qualité de l’image en temps réel pour une netteté et une clarté optimales, améliorant ainsi l’expérience de visionnage.

La technologie ULED X de Hisense se distingue par une combinaison de traitement puissant et de contrôle intelligent du rétroéclairage. La marque affirme que ce système offre un contraste trois fois supérieur à celui des téléviseurs OLED classiques, ainsi qu’une plage dynamique deux fois plus étendue, ce qui en fait une alternative compétitive aux écrans OLED sur le marché. On rappelle toutefois que la technologie ULED de chez HiSense, c’est initialement, juste Ultra HD et LED, rien à voir avec de l’OLED ou du QLED au départ.

Ds haut-parleurs puissants

Côté audio, le 110UX est équipé d’un système sonore intégré de 102W en 4.2.2 canaux, compatible avec Dolby Atmos et DTS, pour un son immersif qui complète l’expérience visuelle. Que ce soit pour regarder des films, des émissions de télévision ou jouer à des jeux vidéo, l’audio surround apporte une dimension supplémentaire à l’immersion.

Fonctionnalités Smart TV et connectivité avancée

En matière de connectivité et de fonctionnalités intelligentes, le 110UX fonctionne sous Google TV aux États-Unis et sous Vidda U OS en Europe, offrant un accès facile à toutes les principales applications de streaming dès la sortie de la boîte. Le téléviseur dispose également de quatre ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles de jeux et les lecteurs Blu-ray, garantissant une connectivité optimale pour tous les appareils modernes.

Pour les gamers, le téléviseur intègre le Game Mode Pro ainsi que AMD FreeSync Premium Pro, ce qui promet une expérience de jeu fluide et réactive, idéale pour les sessions sur consoles de nouvelle génération.

Une taille d’écran impressionnante

Le modèle 110UX représente une évolution majeure dans la gamme de téléviseurs Hisense, répondant à la demande croissante pour des écrans de grande taille dans les foyers. Avec ce modèle de 110 pouces, Hisense étoffe sa série ULED X, qui comprenait déjà des modèles de 85 et 98 pouces, mais celui-ci est désormais le plus grand de la gamme.

Disponibilité et prix

Le 110UX est également disponible en précommande pour les clients britanniques au prix de 19 999 £ auprès de revendeurs tels que Crampton and Moore. En Europe, le téléviseur est proposé à 19 999 € chez des revendeurs spécialisés, marquant ainsi l’engagement de Hisense à offrir des produits de haute qualité à un public international.