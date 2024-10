Ce smartphone Android fait un carton et se vend comme des petits pains

On ne l’attendait pas aussi performant, le Google Pixel 9 Pro se vend à foison et remonte les ventes de Google sur le troisième trimestre 2024.

Le marché mondial des smartphones a enfin connu une tendance à la hausse au troisième trimestre de 2024, avec une croissance de 2 % en glissement annuel, selon un récent rapport de la société d’études de marché Counterpoint. Cette croissance est particulièrement notable, car c’est la première fois depuis 2018 qu’une augmentation des ventes est observée au cours de cette période de l’année.

Samsung reste leader malgré des ventes stables

Parmi les cinq plus grands acteurs du marché, seuls Samsung et Oppo ont vu leurs ventes diminuer. Cependant, Samsung a conservé sa position de leader avec une part de marché de 19 %, grâce à une forte demande pour ses modèles de milieu de gamme, comme la série Galaxy A, et ses smartphones premium de la gamme Galaxy S24. Néanmoins, ses derniers modèles pliables n’ont pas rencontré le succès escompté.

Apple, quant à elle, a représenté 16 % des parts de marché au troisième trimestre et a brièvement pris la première place en septembre grâce au lancement de l’iPhone 16. Si les ventes de l’iPhone 16 restent stables dans les mois à venir, Apple pourrait bien surpasser Samsung et devenir le plus grand vendeur de smartphones au quatrième trimestre de 2024.

Xiaomi et Vivo en forte progression, Oppo en baisse

Xiaomi a vu ses ventes augmenter de 8 %, atteignant 14 % du marché, et a même temporairement surpassé Apple en août pour devenir le deuxième vendeur mondial. Vivo a également connu une hausse significative de 10 %, atteignant 9 % de part de marché. En revanche, Oppo a subi une baisse de 3 % de ses ventes mais a tout de même conservé une part de marché stable de 9 %.

Motorola, Huawei et Google en forte croissance

En dehors du top cinq, Motorola et Huawei ont impressionné avec une croissance des ventes de 30 % au troisième trimestre. Google a également enregistré son meilleur trimestre de tous les temps, probablement grâce à la famille Pixel 9 et au Pixel 8a. Bien que Counterpoint n’ait pas fourni de chiffres détaillés pour Google, le fait qu’il s’agisse de son meilleur trimestre en termes de volumes de livraisons indique que la société est sur la bonne voie avec ses dernières sorties.

Un dernier trimestre prometteur

Ce quatrième trimestre consécutif de croissance suggère que le marché des smartphones commence enfin à sortir de la récession induite par la pandémie. Cependant, la croissance a été plus lente que lors des trimestres précédents, les consommateurs conservant leurs téléphones plus longtemps avant de les remplacer.

L’intelligence artificielle a également joué un rôle clé dans cette reprise. Le rapport indique qu’un consommateur sur quatre se dit prêt à dépenser plus de 600 dollars pour un téléphone doté de fonctionnalités d’IA générative cette année.

En conclusion, bien que la croissance reste modeste, la reprise du marché des smartphones semble bien en marche, portée par des innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle et de nouveaux modèles compétitifs.