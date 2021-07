Deux jeux assez récents à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Après avoir offert Verdun et Defense Grid : The Awakening, l’Epic Games Store propose un nouvelle paire de jeux gratuits. Si les précédents n’étaient pas de première jeunesse (parus en 2015 et 2008 respectivement), leurs remplaçants sont nettement plus contemporains. Il s’agit de Mothergunship, un titre sorti en juillet 2018, et Train Sim World 2, dont le lancement remonte à août 2020. Le premier se négocie 24 euros en temps normal, le second 25 euros.

Développé par Grip Digital / Terrible Posture Games et édité par Versus Evil, Mothergunship est un « mélange explosif de FPS et de bullet hell ». En pratique, il vous propose de « concevoir des guns monstrueux, d’affronter des boss gigantesques, et de terrasser une armada de robots-aliens ». Le soft propose un mode coopération en ligne. Comme son nom le suggère, Train Sim World 2 propose tout autre chose, puisqu’il s’agit d’une simulation de trains : « Maîtrisez des locomotives légendaires sur des services à grande vitesse des frets long-courriers ou des transports de passagers avec précision et faites preuve de créativité avec les outils de personnalisation disponibles dans cette suite plus poussée ». Il est développé par Dovetail Games et édité par Dovetail Games – TSW.

Les configurations minimales

Les jeux ne nécessitent pas un PC de compétition. La configuration minimale pour Mothergunship mentionne un processeur Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 ; une carte graphique NVIDIA GTX 750 Ti 2 Go / AMD Radeon R7 265 ; 4 Go de RAM ; 5 Go d’espace disque.

Train Simulator 2 est légèrement plus exigeant. Il nécessite au moins un processeur Intel Core i5-4690 @ 3,5 GHz ou AMD Ryzen 5 1500X @ 3,7 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon R9 270 avec 2 Go de VRAM ; 8 Go de RAM ; 20 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain 17 heures pour récupérer gratuitement une copie.