Deux processeurs Sapphire Rapids à 20 cœurs / 40 threads font leurs gammes sur Geekbench

La quatrième génération de processeurs Xeon d’Intel, les Sapphire Rapids, ne doivent pas débarquer avant l’année prochaine, avec un début de production de masse prévue pour le deuxième trimestre. En attendant, nous avons droit à quelques résultats préliminaires sur Geekbench. Le système mis à l’épreuve est identifié par le nom de code Intel VulcanCity. Il associe deux CPU Sapphire Rapids pour un total de 40 cœurs / 80 threads ; chacun possède donc 20 cœurs / 40 threads. En l’état, la fréquence de base est très basse, même pour ce genre de puces, puisqu’elle se limite à seulement 1,5 GHz. Le CPU possède 75 Mo de cache L3 et 40 Mo de cache L2. Enfin, il y a 32 Go de RAM, sans doute de la DDR5. Le système marque 1340 points en test mono-cœur, 31 666 point en multicœurs.

Ces résultats sont très faibles, nettement inférieurs à ceux obtenus par des Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads) ou Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads) par exemple, qui caracolent à plus de 40 000 et 60 000 points en multicœurs respectivement. Ne parlons même pas des performances en mono-cœur, plus basses que celles de puces mobiles d’il y a plus de 5 ans (les deux Ryzen susmentionnés avoisinent les 7500 points). Cependant, gardez à l’esprit que les puces Intel sont des échantillons d’ingénierie avec une fréquence très faible. De plus, les processeurs ne sont sans doute pas optimisés pour Geekbench.

Le supercalculateur allemand SuperMUC-NG s’armera de GPU Ponte Vecchio et de CPU Sapphire Rapids en 2022

10 nm, DDR5 et PCIe 5.0

Avec ses processeurs Sapphire Rapids, qui succéderont aux Ice Lake-SP, Intel espère contrer l’avancée des EPYC d’AMD, lesquels ne cessent de grappiller des parts de marché. Pour y parvenir, les Sapphire Rapids bénéficieront d’une gravure en 10 nm, une première pour les processeurs HPC d’Intel. Ils profiteraient aussi d’une prise en charge de la mémoire DDR5 et supporteraient 80 lignes PCIe 5.0. Enfin, certains modèles hériteraient de mémoire HBM intégrée. Par ailleurs, hier, nous avons appris qu’Intel lancerait aussi des processeurs Sapphire Rapids dans des versions HEDT.

[GB4 CPU] Unknown CPU

CPU: Genuine Intel $0000%@ (40C 80T [2 CPUs])

Min/Max/Avg: 4628/4706/4693 MHz

CPUID: 806F2 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1340, -81.1%

Multi: 31666, -23.3%https://t.co/0nM502kbSo — Benchleaks (@BenchLeaks) July 6, 2021

Source : VideoCardz