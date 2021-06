Certains processeurs Intel Sapphire Rapids auront de la mémoire HBM intégrée

À l’ISC (Internal Supercomputing Conference) 2021, Intel a dévoilé des informations sur ses prochains processeurs Sapphire Rapids et ses GPU Ponte Vecchio.

Concernant les premiers, la firme a précisé que certains modèles embarqueraient de la HBM (High-Bandwidth Memory). Intel n’a pas indiqué la quantité ni la manière dont elle serait intégrée aux boîtiers. L’entreprise a toutefois rapporté que ces puces seront susceptibles d’être utilisées avec ou sans mémoire DDR5 ; ainsi, le système d’exploitation pourrait reconnaître la HMB intégrée comme un cache L4 ou de la mémoire classique. Dans l’ensemble, les processeurs Sapphire Rapides prennent en charge les interfaces PCIe 5.0 et DDR5 (8 canaux) ainsi que le CXL (Compute Express Link) 1.1. Gravés sur le nœud SuperFin 10 nm, ils prennent place sur la plateforme Eagle Stream. Les diapositives ci-dessus proviennent du site TechPowerUp.

Le supercalculateur allemand SuperMUC-NG s’armera de GPU Ponte Vecchio et de CPU Sapphire Rapids en 2022

OCP Accelerator Module

À propos des GPU Ponte Vecchio (basés sur l’architecture Xe-HPC), Intel a indiqué qu’ils étaient passés en phase de validation en début d’année. Selon l’entreprise, ce GPU est « optimisé pour les charges de travail HPC et IA. Il s’appuiera sur la technologie de packaging 3D Foveros d’Intel pour intégrer plusieurs IP dans le package, notamment la mémoire HBM et d’autres propriétés intellectuelles ». Intel le proposera notamment au format OAM (OCP Accelerator Module) dans des conceptions multi-GPU en x4 et x8 selon Tom’s Hardware US, un peu à la manière des solutions SXM de NVIDIA.

Le GPU Xe-HPC (nom de code « Ponte Vecchio ») sera disponible dans un facteur de forme et des sous-systèmes OCP Accelerator Module (OAM) – Intel

Le supercalculateur Aurora recevra les premiers GPU Ponte Vecchio avec des lames de six GPU Ponte Vecchio / deux CPU Sapphire Rapids .

Source : Intel