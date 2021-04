Diablo II Resurrected se confronte à Diablo II

Diablo II Resurrected est attendu en fin d’année sur consoles et PC, mais Blizzard a lancé la première phase d’alpha technique il y a quelques jours. L’occasion pour le dénommé Cycu1 de mettre en ligne une nouvelle vidéo comparant Diablo II Resurrected / Diablo II.

Comme on l’avait constaté à l’occasion d’une précédente comparaison, en matière de direction artistique, ce Diablo II Resurrected respecte parfaitement son aîné, jusqu’à mimer ses animations. De toute façon, les joueurs qui n’apprécieraient pas les « graphismes remasterisés en définition ultra élevée 4k (2160p) sur PC » auront la possibilité de basculer sur ceux du Diablo II d’origine d’un simple clic.

La forme change mais pas le fond

Outre de meilleurs visuels, ce Diablo II Resurrected, qui inclut tout le contenu de Diablo II et de son extension Diablo II : Lord of Destruction, promet notamment « une interface utilisateur révisée » et un mode coopération jusqu’à 8 joueurs.

Enfin, si pour réaliser sa vidéo, Cycu1 a mobilisé une RTX 3080, il suffira d’un processeur Intel Core i3-3250 ou AMD FX-4350 associé à une carte graphique NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7850 pour jouer à cette version.