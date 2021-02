Diablo II Resurected : les configurations pour y jouer sur PC

Blizzard a profité de la Blizzcon 2021 pour officialiser son Diablo II Resurected. Cette version débarquera sur PC Windows, Nintendo Switch, Playstation 4/5 et Xbox Series X/S dans le courant de l’année 2021. Le studio a déjà divulgué les exigences matérielles pour jouer à cette version remasterisée du célèbre Diablo II sorti, pour mémoire, en 2000.

Sans surprise, les configurations minimale et recommandée son plutôt modestes. Pour l’anecdote, le Diablo II de 2000 nécessitait un processeur 1 GHz, 1 ou 2 Go de RAM et occupait 1,9 Go d’espace disque.

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

Carte graphique : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Mémoire vive : 8 Go RAM

Espace disque: 30 Go

Définition : 1280 x 720

Système d’exploitation : Windows 10

Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i5-9600K/AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

Mémoire vive : 16 Go RAM

Espace disque : 30 Go

Une nouvelle vidéo de Diablo II en 4K à 60 ips, cette fois avec la sorcière

Les promesses

Pour ce Diablo II Resurected, Blizzard met en avant des « Graphismes remasterisés : les monstres, héros, objets et sorts reprennent vie » ; un « Gameplay classique : redécouvrez le Diablo II que vous connaissez et que vous adorez » ; « Une progression partagée pour conserver votre progression sur n’importe quelle plateforme ».

« Diablo II : Resurrected inclut tout le contenu de Diablo II et de son extension épique Diablo II : Lord of Destruction. Combattez à travers des cavernes enneigées, de terribles tombeaux infestés d’abominations mortes-vivantes, et des étendues gelées jusqu’au sommet glacial du mont Arreat pour éliminer Baal, seigneur de la Destruction. Déchaînez les enfers avec deux classes jouables de Lord of Destruction, l’assassin rusé, maître des pièges et de l’art des ombres, et le druide sauvage, audacieux métamorphe et invocateur d’élémentaires primordiaux magiques. »

En ce qui concerne les classes, les joueurs pourront incarner l’Amazone, l’Assassin, le Nécromancien, le Barbare, le Paladin, la Sorcière et le Druide.