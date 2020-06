Du PEG x16 pour les APU Renoir ?

D’ici quelques semaines, AMD devrait lancer ses APU Renoir pour PC fixes. À l’évidence, la gamme va du Ryzen 7 à 8 cœurs / 16 threads, au Ryzen 3 à 4 cœurs / 8 threads en passant par le Ryzen 5 à 6 cœurs / 12 threads. Il y aurait deux séries : la G pour les puces avec un TDP de 65W et la GE regroupant celles avec un TDP de 35W. Les processeurs s’appuient sur l’architecture Zen2 pour la partie CPU et Vega pour la partie GPU. Enfin, contrairement aux Ryzen 3000, ces APU Renoir devraient faire l’impasse sur le PCIe 4.0. En revanche, ils seraient en mesure de fournir 16 lignes pour le PEG (PCIe Graphics).

C’est ce qui ressort des images du die d’un APU Renoir fournies par Fritzchens Fritz et Nemez. On dénombre 20 lignes PCIe et 4 lignes supplémentaires pour le SATA. Ainsi, les APU Renoir pourraient gérer un slot PCIe x16. Cela leur permettrait d’exploiter le potentiel des cartes graphiques en PCIe 3.0 x16. Les APU de générations précédentes, Picasso et Raven Ridge, se limitent à du PEG x8.

Certains APU AMD victimes d’une faille de sécurité

8 CU pour l’iGPU

Parmi les autres détails intéressants, on découvre l’espace occupé par les deux CCX contenant les cœurs CPU, qui empiète sur celui accordé à l’iGPU. Conséquence : 8 unités de calcul (CU) au maximum, soit 512 processeurs de flux. Cepensant, ce nombre de CU limité, réduit par rapport aux APU Picasso, serait compensé par une plus grande vélocité : jusqu’à 40 %.

Source : TechPowerUp