EKWB présente un waterblock EK Lignum en bois pour les RTX 3090 et RTX 3080

EK Water Blocks lance un bloc d’eau EK Lignum pour les GeForce RTX 3080 et RTX 3090. Sa particularité : il est composé de bois de noyer. Cette série EK Lignum est compatible avec la plupart des cartes graphiques GeForce RTX 3080 et RTX 3090, hormis les modèles Founders Edition.

La firme explique qu’elle a choisi du bois de noyer « car il ne manque jamais de surprendre par ses couleurs et sa texture. La connexion entre le bloc d’eau et le bois permet au bois de se rétracter et de se dilater, ce qui est l’une de ses prédispositions les plus naturelles en réponse aux changements d’humidité et de température. Les produits Lignum ont été conçus de manière à ce que le bois n’entre pas en contact direct avec l’eau. Chaque bloc possède un motif de bois qui lui est propre, ce qui le rend unique au monde ».

Plaque arrière en aluminium anodisé

Le bloc d’eau hérite d’un design EK-Quantum Vector RE de 2e génération. Il refroidit directement le GPU, la VRAM et les VRM.

EK Water Blocks précise que cette série est livrée avec une plaque arrière en aluminium anodisé noir ; celle-ci est « spécialement conçue et fabriquée pour le bloc d’eau EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum ». En outre, cette plaque arrière « est dotée d’un rabat sur le côté qui se replie entièrement, couvrant ainsi tout le côté du PCB du GPU ».

Pour un bloc d’eau EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum Edition, le prix de vente recommandé s’élève à 349,90 euros. Les livraisons débuteront à partir de la mi-septembre. EK Water Blocks propose aussi des raccords EK-HDC Lignum de 12 mm à 18 euros pièce ; un bloc d’eau CPU EK-CPU Lignum à 181,42 euros.