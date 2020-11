EKWB et Cooler Master lancent leur dissipateur CPU à effet Peltier : efficaces, mais ils consomment 200 W

L’EK-QuantumX Delta TEC et le MasterLiquid ML360 Sub-Zero.

Depuis plusieurs années, les fabricants expérimentent la thermoélectricité, dite effet Peltier, dans des systèmes de refroidissement pour processeur. On pense notamment au dissipateur CPU Phononic HEX 2.0 ou au prototype présenté par Cooler Master lors du Computex 2018. Dans le cadre de l’Intel Cryo Cooling, EKWB et Cooler Master explorent de nouveau ces mécanismes avec l’EK-QuantumX Delta TEC et le MasterLiquid ML360 Sub-Zero respectivement.

L’Intel Cryo Cooling est une technologie pour l’instant réservée aux processeurs Comet Lake-S (socket LGA1200) installés sur certaines cartes mères sur chipset Z490. Pour le moment, il n’y a donc que deux dissipateurs compatibles, les deux modèles susmentionnés. Selon Intel, le Cryo Cooling combine « hardware, software et firmware » et promet une « nouvelle expérience en matière d’overclocking sur PC fixe ».

EK-QuantumX Delta TEC

L’EK-QuantumX Delta TEC d’EKWB se compose d’un bloc d’eau et d’un contrôleur TEC muni de deux plaques en céramique : la plaque froide est en contact avec le processeur tandis que l’autre évacue la chaleur dans la boucle de refroidissement. Afin de composer avec la condensation, principal problème avec ce type de dispositif, EKWB explique que « le refroidisseur est doté d’une enveloppe isolante intégrée compacte qui isole toutes les surfaces froides exposées […] tandis que la technologie Intel Cryo Cooling contrôle et s’adapte en permanence aux conditions pour minimiser le risque de condensation généré par le processus de refroidissement ».

Cet EK-QuantumX Delta TEC est capable de dissiper 300 W. En revanche, il consomme à lui seul jusqu’à 200 W ; pour l’alimenter, il faut donc un connecteur d’alimentation PCIe à 8 broches.

Le célèbre der8auer propose la vidéo ci-dessous dans laquelle il explique le principe de fonctionnement ; grâce au dispositif, il a est parvenu à faire monter son Core i9-10900K à 5,6 GHz dans Cinbench R15.

Le prix de ce dissipateur : 352,84 euros.

MasterLiquid ML360 Sub-Zero

S’il faut intégrer l’EK-QuantumX Delta TEC d’EKWB à une boucle de refroidissement, le MasterLiquid ML360 Sub-Zero proposé par Cooler Master et un modèle AIO. Il embarque un radiateur de 360 mm surmonté de trois ventilateurs. La solution consomme elle aussi 200 W.

Cooler Master n’a pas dévoilé le tarif mais il devrait avoisiner les 350 dollars. Lancement prévu au cours du mois de novembre.