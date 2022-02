Elden Ring : les configurations pour y jouer sur PC

Une configuration minimale relativement exigeante : Core i5-8400 / Ryzen 3 3300X, GTX 1060 / RX 580 et 12 Go de RAM.

Comme beaucoup de joueurs ayant apprécié les Dark Souls ou Sekiro, vous attendez peut-être impatiemment le 25 février, jour de parution d’Elden Ring, le nouveau RPG du studio FromSoftware Inc. Si vous envisagez d’y jouer sur PC, les configurations minimales et recommandées pour profiter du titre viennent de tomber. Les exigences minimales du jeu sont plutôt gourmandes.

Elden Ring nécessite au minimum un PC armé d’un processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 ; de 12 Go de RAM. Le titre occupe 60 Go d’espace disque et fonctionne sous Windows 10 ou Windows 11.

La configuration recommandée pousse le curseur vers un processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX Vega 56 ; 16 Go de RAM.

Malheureusement, on ne sait pas à quoi correspondent ces recommandations en matière de définition et de fréquence de rafraîchissement.

Quid de la configuration pour activer le ray tracing ?

Dans tous les cas, si votre ordinateur outrepasse ces exigences, sachez que la version PC d’Elden Ring est bloquée à 60 images par seconde. Précisons que le titre sortira également sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.

Les configurations renseignées par le studio n’autorisent pas le ray tracing. Pourtant, le jeu doit recevoir des effets ray tracing via un patch post lancement. Peut-être que FromSoftware Inc. communiquera une configuration ray tracing ultérieurement.

Vous pouvez précommander la version standard d’Elden Ring sur Steam à un tarif de 59,99 euros. Son descriptif promet « un monde immense aux environnements riches et variés, parsemé d’obscurs et tortueux donjons tous reliés naturellement entre eux », la possibilité de personnaliser l’apparence du personnage mais également son « arsenal d’armes, d’armures et de sorts », « un scénario épique né d’un mythe ».