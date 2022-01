Elden Ring se montre à travers deux vidéos de gameplay

Fondé en 1986, le studio japonais FromSoftware a acquis ses lettres de noblesse avec ses franchises Armorded Cores et Dark Souls notamment, ou plus récemment avec Sekiro. Son prochain RPG, Elden Ring, paraitra dans un peu moins d’un mois, le 25 février. En guise d’avant-goût, voici deux vidéos partagées par GameInformer.

Le titre sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et PC Windows. Les configurations pour y jouer sur cette plateforme restent inconnues pour l’instant. Dans tous les cas, y compris sur PC, la fréquence maximale sera fixée à 60 images par seconde. Vous pouvez consulter les conditions dans lesquelles il fonctionnera sur les différentes consoles grâce aux tableaux ci-dessous. Notez que sur les PlayStation 5 et Xbox Series, il faudra choisir entre le le mode performance (60 IPS mais définition inférieure) et qualité (définition plus élevée mais 30 IPS). En outre, sachez que la prise en charge du ray tracing sur consoles et PC arrivera par le biais d’un patch post lancement.

Le Village des morts-vivants de Dark Souls reprend vie dans l’Unreal Engine 4

Console Sony PlayStation 4 PlayStation 4 Pro PlayStation 5 Définition maximale 1920 x 1080 3200 x 1800 3840 x 2160 Fréquence de rafraîchissement Jusqu’à 30 IPS Jusqu’à 30 IPS Jusqu’à 60 IPS Support HDR Oui Oui Oui Ray tracing (via un patch) Non Non Oui

Console Microsoft Xbox One et One S Xbox One X Xbox Series S Xbox Series X Définition maximale 1600 x 900 3840 x 2160 2560 x 1440 3840 x 2160 Fréquence de rafraîchissement Jusqu’à 30 IPS Jusqu’à 30 IPS Jusqu’à 60 IPS Jusqu’à 60 IPS Support HDR Oui Oui Oui Oui Ray tracing (via un patch) Non Non Oui Oui

Commencez « Sans-éclat » pour finir « Seigneur de l’Entre-terre »

Le pitch de la page Steam du jeu reste assez succinct : « Une nouvelle aventure grandiose vous attend. Levez-vous, Sans-éclat, et pusse la grâce guider vos pas. Brandissez la puissance du Cercle d’Elden. Devenez Seigneur de l’Entre-terre« .

Elden Ring promet « un vaste monde à explorer » ; une personnalisation complète du personnage ; « un scénario épique né d’un mythe » ; un mode multijoueur et coopératif en ligne.

Source : Bandai Namco