Asus lance le Googlebook 14, un ultraportable équipé des processeurs Intel Core Ultra Series 3

Asus est l’une des premières marques à lancer un nouvel ordinateur portable sous Google OS, le système de Google récemment présenté.

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Asus rejoint les constructeurs proposant un ordinateur portable sous Google OS avec le Googlebook 14. Ce modèle doté d’un écran de 14 pouces de diagonale, exploite la nouvelle gamme de processeurs Intel Panther Lake, jusqu’à 64 Go de RAM et un écran OLED tactile 3K. SIl sera lancé à partir du 4 octobre.

Un processeur Intel à bord, avec plusieurs options

Le Googlebook 14 repose sur les puces Intel Core Ultra Series 3. Plusieurs configurations devraient être possibles toutefois. En effet, le PC pourrait également être équipé d’un Core Ultra 7 355 doté de huit cœurs ou d’un Core Ultra 5 325, également doté de huit cœurs. Asus prévoit jusqu’à 64 Go de RAM en LPDDR5X et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

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La machine propose un écran OLED affichant une définition 3K et un ratio de 16:10. La dalle offre une fréquence d’affichage de 120 Hz et peut proposer jusqu’à 1000 nits de luminosité maximale en HDR.

Asus mentionne également l’utilisation d’un verre Corning Gorilla Glass Victus associé à la technologie antireflet Gorilla Matte afin de limiter les reflets.

Un poids-plume et une belle batterie

Le constructeur a particulièrement travaillé sur le poids de la machine. Le Googlebook 14 affiche 0,99 kg sur la balance grâce à un châssis en alliage de magnésium et d’aluminium usiné CNC. Celui-ci adopte une finition baptisée « Dusk Ash » et bénéficie d’un traitement Nano Ceramic Technology destiné à limiter les rayures, les taches et l’abrasion. Asus indique par ailleurs que l’appareil répond à la norme de résistance MIL-STD 810H de l’armée américaine. Toutefois, cette norme est là pour la résistance, mais surtout pour la certification en elle-même, à moins de lancer un missile sur le PC …

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Côté autonomie, Asus propose une batterie d’une capacité de 70 Wh. Asus pmet également en avant les services d’intelligence artificielle de Google avec son ordinateur. Le Googlebook 14 est conçu pour Gemini Intelligence et l’achat de ce dernier s’accompagne de 12 mois d’accès à Google AI Pro. Les utilisateurs auront notamment accès à Gemini, Flow et Gemini Notebook, ainsi qu’à 5 To de stockage dans le cloud.

Pour la configuration dotée d’un processeur Core Ultra 7, le tarif attendu est de 1 299 dollars. Les premières unités du Googlebook 14 d’Asus seront disponibles à compter du 14 octobre 2026.