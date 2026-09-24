Votre batterie peut durer 15 ans : le C-rate fait partie de l’équation

Toutes les batteries ne vieillissent pas de la même manière. Le C-rate, qui met en relation puissance et capacité, constitue l’un des paramètres à surveiller pour limiter les contraintes sur les cellules et favoriser leur longévité.

Lorsqu’on choisit une batterie solaire, la capacité en kWh, la puissance de charge ou encore son rendement font naturellement partie des premiers critères que l’on regarde. Pourtant, un autre indicateur mérite toute votre attention lorsqu’il est question de performances et de longévité : le C-rate ou taux de charge et de décharge.

Derrière cette donnée technique se cache une question essentielle : à quelle vitesse une batterie utilise-t-elle son énergie ? Et surtout, comment cette sollicitation s’intègre-t-elle dans l’équation globale qui détermine sa durée de vie ?

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C-rate : plus élevé ne signifie pas toujours meilleur

Le C-rate permet de mettre en relation la capacité d’une batterie et la puissance à laquelle elle est chargée ou déchargée. Prenons l’exemple d’une batterie de 8 kWh. À 0,5 C, cela correspond à une puissance de 4 kW, contre 8 kW à 1 C.

Autrement dit, plus le C-rate est élevé, plus la batterie est fortement sollicitée par rapport à sa capacité. Cette donnée permet donc d’évaluer les contraintes imposées aux cellules. À C-rate élevé, les réactions électrochimiques s’intensifient et les pertes liées à la résistance interne peuvent générer davantage de chaleur.

À long terme, ces contraintes peuvent accélérer le vieillissement des cellules. Le C-rate constitue donc un paramètre important à prendre en compte lorsqu’on s’intéresse à la durée de vie d’une batterie.

Mais tout dépend de ses attentes, si l’on a besoin de puissance régulièrement, il peut donc être intéressant de privilégier une capacité plus importante lorsque la batterie est souvent sollicitée à forte puissance.

La gamme SolarFlow Mix illustre bien cette recherche d’équilibre entre capacité et puissance. Grâce à des capacités de stockage importantes, ces systèmes peuvent délivrer 3680 W en continu tout en conservant un C-rate de 0,46 relativement modéré en utilisation courante. Il est même capable de délivrer ponctuellement une puissance de crête de 7,2 kW, le C-rate grimpe alors à 0,9 C, mais uniquement pendant une courte période.

Cette réserve de puissance peut se montrer particulièrement utile pour alimenter ponctuellement des équipements très énergivores, par exemple de l’outillage sur un chantier ou plusieurs appareils simultanément. Mais une puissance continue de 3 680 W permet déjà de faire fonctionner de nombreux équipements, tandis que les 7,2 kW servent surtout à absorber de brefs appels de puissance, notamment au démarrage de certains appareils. La batterie ne fonctionnera donc pas en permanence à 0,9 C et conservera, dans un usage courant, un C-rate nettement plus modéré.

Tout est donc affaire d’arbitrage entre capacité, puissance et besoins réels. Pour de nombreux foyers qui cherchent avant tout à stocker leur surplus solaire et à soutenir leur consommation quotidienne, une solution moins puissante comme le SolarFlow 2400 Pro peut déjà largement répondre aux besoins.

La longévité d’une batterie repose sur plusieurs paramètres

Si le C-rate a une influence incontestable sur la durée de vie d’une batterie, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte.

La chimie des cellules en particulier joue un rôle central. Les batteries LiFePO₄ (LFP) sont particulièrement adaptées au stockage stationnaire grâce à leur stabilité et à leur endurance. C’est cette technologie que Zendure utilise dans ses batteries.

La température influence également le vieillissement des cellules. Les batteries SolarFlow de Zendure intègrent toutefois des mécanismes de gestion thermique, avec notamment un système de chauffage permettant de maintenir les cellules dans des conditions adaptées lorsque la température baisse. Selon les modèles, elles peuvent ainsi fonctionner sur de larges plages de températures, aussi bien en charge qu’en décharge.

Le niveau de charge (SoC) et la profondeur de décharge (DoD) ont eux aussi leur importance. Éviter de maintenir trop longtemps la batterie à des niveaux de charge extrêmes peut contribuer à limiter son vieillissement.

Enfin, le BMS (Battery Management System, ou système de gestion de la batterie) joue un rôle essentiel en surveillant en permanence des paramètres comme la tension, le courant et la température. Chez Zendure, cette gestion de la batterie s’intègre dans une approche plus globale avec le HEMS (Home Energy Management System, ou système de gestion de l’énergie domestique), qui pilote les flux énergétiques du foyer et peut adapter le fonctionnement du stockage aux besoins réels.

10 000 cycles et 15 ans de durée de vie : un investissement à long terme

La maîtrise de l’ensemble de ces paramètres permet à Zendure de proposer une garantie de 10 ans, même si la durée de vie effective des batteries peut être nettement supérieure.

Dans le cas de la gamme SolarFlow Mix, Zendure annonce jusqu’à 10 000 cycles, soit une durée de vie pouvant atteindre 15 ans, avec une batterie conservant encore 70 % de son état de santé (SoH) à l’issue de cette période. Ces performances sont annoncées dans des conditions de test reposant sur un taux de charge et de décharge de 0,5 C, à raison de deux cycles complets par jour.

Une telle longévité apporte une véritable tranquillité d’esprit, avec un investissement pensé pour durer et dont la rentabilité peut ainsi s’apprécier sur le long terme.

On l’a vu, de nombreux paramètres entrent en ligne de compte dans la longévité d’une batterie. Mais parmi eux, le C-rate, souvent moins connu que la chimie ou le nombre de cycles, mérite une attention particulière. Il constitue un indicateur précieux pour comprendre comment la batterie sera sollicitée au quotidien.

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire totale

3680 W en sortie hors réseau et 7,2 en crête

IP 65

De -20 à +55° C

Port PV-IN AC

100% compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

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Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

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HEMS avancé et ouvert

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

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Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4000 W AC bidirectionnel

Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale : 8 kW double MPPT + 5 kW via l’entrée dédiée à l’onduleur photovoltaïque couplé en AC

IP 65

De -20 à +55° C

Port PV-IN AC

100% compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS avancé et ouvert

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh

3 kW AC en plug and play

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

Bascule ASI en 10 ms

Port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

De -20 à +55 °C

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS 2.0 avancé et ouvert

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Fonctionnement silencieux à 25 dB et boîtier métallique

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans