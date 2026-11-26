Les astronomes s’inquiètent de la pollution lumineuse et des risques de collision entre débris spatiaux.

La Commission fédérale des communications américaine (FCC) a donné son feu vert à SpaceX pour lancer en orbite terrestre jusqu’à un million de satellites destinés au traitement de données. L’entreprise indique que les premiers pourraient partir dès 2028.

Une validation en moins de dix mois

SpaceX avait déposé sa demande en janvier. La FCC a donc mis un peu moins de dix mois à se prononcer sur cette première constellation de ce type aux États-Unis. Son président, Brendan Carr, explique que ces satellites fonctionneront à l’énergie solaire et permettront aux États-Unis de conserver leur avance dans l’intelligence artificielle. Il emploie l’expression « Super Intelligence », que les agences exécutives américaines doivent désormais utiliser dans la plupart de leurs communications officielles.

Baptisés Starmind, les satellites traiteront les données en orbite basse. Ils communiqueront entre eux et avec les satellites Starlink par laser, des liaisons radio servant de solution de secours.

Dans son communiqué, la FCC affirme que le système rapprochera « l’humanité d’une civilisation de type Kardashev II, capable d’exploiter toute la puissance du soleil ». Cette notion a été proposée en 1964 par l’astrophysicien Nikolaï Kardashev. Elle désigne une société hypothétique capable de capter et d’utiliser toute l’énergie émise par son étoile.

Sur X, Elon Musk a réagi brièvement à l’annonce de Brendan Carr : « Très reconnaissant. Ce sera un atout pour l’Amérique et pour le monde. »

Des satellites de grande taille

En juin, Elon Musk avait présenté le premier modèle, l’AI1. Déployé, il mesure près de 230 pieds d’envergure (environ 70 mètres) et dépasse donc la largeur d’un Boeing 747-8. SpaceX annonce qu’il peut fournir en continu 120 kilowatts à son matériel informatique, avec des pointes à 150 kW. À titre de comparaison, un rack Nvidia GB300 est donné pour 140 kW.

Un calendrier en plusieurs étapes

La licence de la FCC laisse à SpaceX jusqu’au 25 novembre 2033 pour mettre en service un seul satellite. L’entreprise a toutefois dit à ses investisseurs qu’elle pourrait commencer les déploiements dès 2028. Les échéances suivantes sont plus exigeantes :

100 000 satellites opérationnels en novembre 2035

500 000 en novembre 2038

Un million en novembre 2040

Les réserves des astronomes

L’American Astronomical Society, qui avait demandé à la FCC de rejeter le dossier, avertit que des satellites de cette taille seraient plus brillants et visibles plus longtemps. Les observations du ciel nocturne par les télescopes au sol s’en trouveraient plus difficiles.

Le sort des appareils en fin de vie pose aussi question. SpaceX souhaite pouvoir les envoyer en orbite autour du soleil, mais la FCC demande des précisions avant de valider cette option. L’entreprise devra par ailleurs remettre un plan définitif de gestion des débris avant de déployer tout satellite Starmind destiné à évoluer au-dessus de 600 kilomètres (373 miles) d’altitude.

L’astrophysicien et auteur Adam Becker a déclaré à CNBC que toute tentative sérieuse en ce sens « polluerait davantage le ciel nocturne » et ferait courir « un risque réel de réaction en chaîne de collisions de débris spatiaux, ce qui serait un désastre pour toute l’humanité ». Il a également jugé très sévèrement les positions d’Elon Musk et de Brendan Carr.