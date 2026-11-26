Samsung et SK hynix cherchent à accéder à une technologie développée par le fabricant chinois YMTC pour repousser les limites de la mémoire NAND 3D. Protégée par un important portefeuille de brevets, cette innovation pourrait redistribuer les cartes dans l’industrie du stockage.

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Selon Nikkei Asia, Samsung et SK hynix cherchent à obtenir une licence auprès du fabricant chinois YMTC. Les deux groupes sud-coréens s’intéressent à Xtacking, la conception de mémoire NAND 3D développée par l’entreprise chinoise.

Une approche fondée sur l’assemblage de deux wafers

Dans sa quatrième version, Xtacking permet à YMTC de fabriquer séparément les wafers contenant les cellules mémoire et ceux qui accueillent les circuits logiques périphériques. Les deux sont ensuite réunis par collage hybride, de wafer à wafer. Ce procédé crée une liaison permanente entre deux puces de silicium, grâce à des plots métalliques intégrés qui fusionnent pour ne former qu’une seule puce. Il consiste à empiler les faces arrière de deux puces, voire de wafers entiers.

Samsung et SK hynix y voient une piste pour faire progresser leur production de NAND 3D. Les deux entreprises fabriquent déjà des mémoires de plusieurs centaines de couches, mais se heurtent aux limites de la construction sur un seul wafer. Samsung a indiqué à Nikkei Asia que cette technique de collage présente plusieurs avantages par rapport à la méthode actuelle.

Un brevet comme point de passage

YMTC utilise Xtacking en production depuis 2019 et en est aujourd’hui à la version 4.0. La technologie a donc été affinée et éprouvée en conditions réelles, ce qui faciliterait son adoption par les deux groupes sud-coréens.

Le volet juridique pèse aussi dans l’équation. Depuis 2018, YMTC a déposé plus de 4 000 brevets liés à la production de mémoire 3D, à l’encapsulation et à d’autres domaines. Techniquement, n’importe quel fabricant pourrait adopter Xtacking, mais ce portefeuille protège la technologie. Pour parvenir à un résultat comparable, Samsung et SK hynix devraient s’orienter parmi les nombreux dossiers enregistrés auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Obtenir une licence, voire conclure un accord de licences croisées, serait plus simple que de développer leur propre voie et de risquer un litige.