Selon Mark Gurman, la firme de Cupertino aurait décidé de mettre à jour son ordinateur portable d’entrée de gamme chaque année. La prochaine version serait équipée de la puce A19 Pro.

© Apple

Le MacBook Neo, l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, devrait voir arriver une seconde version dès le printemps 2027. C’est ce qu’indique Mark Gurman, journaliste bien informé sur les projets du constructeur. Le Neo avait été lancé peu avant le changement de PDG de la marque à la pomme. Cet ordinateur a par ailleurs invité les fabricants de PC Windows à réagir rapidement.

Un rythme de renouvellement annuel et une puce A19 Pro

D’après Mark Gurman, Apple pourrait remplacer le MacBook Neo par un nouveau modèle chaque année. Ce renouvellement se rapprocherait ainsi des changements entourant les gammes Air et Pro. La prochaine génération, désignée en interne par le nom de code J701, serait présentée au printemps 2027. Elle apporterait surtout des évolutions matérielles, et éventuellement sur de nouveaux coloris.

Le Neo actuel est doté de la puce A18 Pro, une puce conçue à l’origine pour l’iPhone. Son successeur passerait à l’A19 Pro. Mark Gurman estime que ce gain de performances ne suffira pas à convaincre les propriétaires actuels de changer de machine. En revanche, il permettrait à Apple de continuer à proposer le Neo aux personnes qui achètent un premier Mac, sans que le produit paraisse reposer sur une technologie dépassée.

De nouvelles couleurs chaque année, un prix qui pourrait faire mal ?

Peu d’autres détails ont filtré sur cette deuxième génération. Mark Gurman affirme toutefois avoir entendu parler d’un renouvellement annuel des coloris. Cette pratique rappellerait celle de l’iPhone, dont chaque nouvelle version ajoute généralement une ou deux couleurs et retire une teinte plus ancienne.

Le prix de la prochaine version n’a pas été évoqué. Il serait largement préférable que la marque à la pomme adopte un prix constant, proche du prix auquel a été lancée la première génération. D’autres gammes ont en effet vu leur tarif augmenter, c’est le cas des Chromebook, mais également du MacBook Neo actuel, en raison du prix de la RAM qui ne cesse de grimper.