Édition de PDF, traitement de texte, intelligence artificielle et synchronisation cloud : WPS Office Pro+ réunit tous vos outils bureautiques dans une seule application. Profitez d’une licence authentique à tarif préférentiel chez VIP-URcdkey.

Entre sa compatibilité avec les fichiers Microsoft Office, ses outils PDF avancés, ses fonctionnalités d’intelligence artificielle et sa synchronisation dans le cloud, WPS Office Pro+ répond à de nombreux besoins, aussi bien personnels que professionnels (on détaille tout cela plus bas dans cet article). Mais surtout WPS Office Pro+ est une alternative économique à Microsoft Office, dont la licence coûte entre 149 et 299 € sur le site officiel de Microsoft.

Acquérir WPS Office Pro+ vous coûtera bien moins cher grâce à VIP-URcdkey. En effet, le site est un revendeur agréé de WPS Office, ce qui lui permet de proposer la suite bureautique à un tarif particulièrement attractif. Habituellement commercialisée aux alentours de 75 €, elle bénéficie d’une remise chez VIP-URcdkey, à laquelle s’ajoute une réduction supplémentaire de 10 % réservée aux lecteurs de Tom’s Hardware grâce au code promo exclusif TOMS10. Résultat : le prix final tombe à 45€ seulement.

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🗄️ Une suite bureautique complète

WPS Office est une suite bureautique tout-en-un qui permet de créer, consulter et modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations, grâce à trois outils principaux :

Writer : rédaction et mise en forme de documents, compatible avec les fichiers Microsoft Word (.doc, .docx).

: rédaction et mise en forme de documents, compatible avec les fichiers Microsoft Word (.doc, .docx). Spreadsheet : création de tableaux, gestion de données et calculs, compatible avec Excel (.xls, .xlsx, .csv).

: création de tableaux, gestion de données et calculs, compatible avec Excel (.xls, .xlsx, .csv). Presentation : réalisation et modification de diaporamas, compatible avec PowerPoint (.ppt, .pptx).

La suite propose également plus de 100 000 modèles de documents, tableaux et présentations pour gagner du temps, ainsi que des outils d’intelligence artificielle pour faciliter certaines tâches.

Grâce à la synchronisation dans le cloud et aux 20 Go de stockage inclus dans l’offre, les utilisateurs peuvent retrouver leurs fichiers et poursuivre leur travail sur différents appareils (PC, Smartphone, tablette).

WPS Office est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et iPadOS, ainsi qu’en ligne. Son interface unifiée permet de gérer ses principales tâches bureautiques sans multiplier les logiciels.

🛠️ Un outil capable de gérer les PDF

C’est l’une des principales forces de WPS Office : ses outils avancés de gestion des PDF. Contrairement à un simple lecteur PDF, qui se contente d’afficher les documents, WPS Office permet d’intervenir directement sur leur contenu.

Une fonctionnalité particulièrement utile pour les étudiants, les indépendants et les professionnels qui manipulent régulièrement des contrats, des rapports ou des documents administratifs au format PDF.

🧠 L’intelligence artificielle pour gagner du temps

WPS Office ne se limite pas aux fonctionnalités classiques d’une suite bureautique. Le logiciel intègre également des outils d’intelligence artificielle destinés à faciliter les tâches du quotidien. L’IA peut notamment accompagner les utilisateurs dans leur travail rédactionnel et les aider à exploiter plus efficacement leurs documents.

Que vous prépariez un rapport professionnel, un document pour vos études ou une présentation, ces fonctionnalités constituent un complément intéressant aux outils traditionnels.

🔄 Retrouvez vos documents sur tous vos appareils

Grâce à WPS Cloud, vos fichiers peuvent être synchronisés entre votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette. Vous pouvez ainsi commencer un document sur votre PC, le retrouver sur votre téléphone pendant un déplacement, puis poursuivre votre travail sur une tablette.

Cette continuité est particulièrement pratique pour les personnes qui alternent régulièrement entre télétravail, bureau et déplacements professionnels. Et WPS Office va encore plus loin : un seul compte peut être utilisé sur neuf appareils, avec un maximum de trois ordinateurs et six appareils mobiles. De quoi profiter de ses outils bureautiques sur plusieurs équipements sans devoir multiplier les abonnements.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.